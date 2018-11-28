Дружина ув’язненого в Росії майданівця відвідала його в колонії: «він думав, що про нього всі забули»

Ув’язненого в Росії активіста українського Євромайдану Андрія Коломійця відвідала його дружина Галина. Про це вона повідомила проектові Радіо Свобода Крим.Реалії. За словами Галини Коломієць, вона побувала в російській колонії Краснодарського краю 26 листопада.

«Ні в карцер, ні в «яму» Андрія не саджали, як це було раніше. За станом здоров’я: він уже не звертає уваги. Каже, що сенсу немає «битися в зачинені двері». Просив призначити лікування, щоб за свої гроші ми купили йому ліки. Але нічого цього в колонії так і не зробили. Був дуже радий, що його відвідав український консул. Він думав, що про нього вже всі забули, а тут він приїхав», – розповіла Галина Коломієць.

За словами дружини Коломійця, це було «коротке побачення», і вони «спілкувалися через скло».

26 жовтня цього року Коломійця в колонії Краснодарського краю Росії відвідав український консул Тарас Малишевський.

У травні цього року Галина Коломієць повідомляла, що в її чоловіка погіршився стан здоров’я. Він страждає хронічними захворюваннями: псоріаз, сильні головні болі і підвищений тиск. У вересні цього року дружина Коломійця розповіла, що йому не надають належної медичної допомоги.

У червні 2016 року російський суд в анексованому Криму засудив українського активіста Євромайдану Андрія Коломійця до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Українця затримали на території російського регіону Кабардино-Балкарії в травні 2015 року за підозрою у зберіганні наркотиків. Після затримання Коломійця привезли до анексованого Криму і звинуватили в замаху на вбивство двох кримських «беркутівців».

Російська правозахисна організація «Меморіал» вважає Андрія Коломійця політв’язнем та вимагає його негайного звільнення.

У квітні 2017 року Коломієць подав скаргу до Європейського суду з прав людини.