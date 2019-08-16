Ув'язнений у Росії євромайданівець скаржиться на болі в животі – дружина

Ув'язненого в Росії учасника українського Євромайдану Андрія Коломійця мучать болі в животі, повідомила проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії 16 серпня його дружина Галина Коломієць, яка напередодні відвідала його в колонії.

«Каже, що у нього болить шлунок. Казала йому: якщо лікується, то куплю йому ліки, що не будемо просити або чекати. Головне, щоб вони пропустили їх... Каже, що бувають болі, «аж викручує». На побаченні було таке, що його скрутило сильно», – розповіла Коломієць.

У червні 2016 року російський суд в анексованому Криму засудив українського активіста Євромайдану Андрія Коломійця до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Українця затримали на території російського регіону Кабардино-Балкарії в травні 2015 року за підозрою у зберіганні наркотиків. Після затримання Коломійця привезли до анексованого Криму і звинуватили в замаху на вбивство двох кримських «беркутівців».

Російська правозахисна організація «Меморіал» вважає Андрія Коломійця політв’язнем і вимагає його негайного звільнення.

У квітні 2017 року Коломієць подав скаргу до Європейського суду з прав людини.