Ув’язненому в Росії майданівцю не надають медичну допомогу, його стан погіршується – правозахисники

Ув’язненому в Росії активістові українського Євромайдану Андрію Коломійцю в колонії не надають медичну допомогу, його стан здоров’я з кожним днем погіршується, повідомляє Кримська правозахисна група

За повідомленням, правозахисники отримали інформацію від дружини Коломійця, Галини, яка 11-13 лютого відвідала його в колонії.

За її словами, Коломієць у колонії перебуває на обліку як «схильний до порушення режиму і пропаганди», через це його не хочуть брати на роботу.

Як повідомила Галина Коломієць, в її чоловіка сильні головні болі, з’явився біль у животі, загострився псоріаз.

Галина Коломієць також розповіла, що намагалася дізнатися у начальника медсанчастини колонії про те, як можна допомогти чоловікові. Однак їй відмовили в отриманні такої інформації, пославшись на те, що не можна розголошувати відомості про здоров’я ув’язненого його родичам без письмової заяви самого ув’язненого. Галина Коломієць має намір зробити письмовий запит до медсанчастини після того, як Коломієць напише необхідну заяву.

За інформацією дружини українця, під час її відвідин до Коломійця вкотре приїжджав представник українського консульства в російському Ростові-на-Дону. У Коломійця відбулася бесіда з консулом у присутності представника колонії, зустріч фіксувалася відеокамерою.

У червні 2016 року російський суд в анексованому Криму засудив українського активіста Євромайдану Андрія Коломійця до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Українця затримали на території російського регіону Кабардино-Балкарії в травні 2015 року за підозрою у зберіганні наркотиків. Після затримання Коломійця привезли до анексованого Криму і звинуватили в замаху на вбивство двох кримських «беркутівців».

Російська правозахисна організація «Меморіал» вважає Андрія Коломійця політв’язнем та вимагає його негайного звільнення.

У квітні 2017 року Коломієць подав скаргу до Європейського суду з прав людини.