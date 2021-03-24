Україна створює реєстр шкоди, заподіяної окупацією Росією Криму

Україна працює над створенням реєстру шкоди, заподіяної державі внаслідок окупацією Росією Криму. Про це йдеться в оприлюдненій у середу, 23 березня, Стратегії деокупації та реінтеграції Криму, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Україна створює реєстр заподіяної шкоди державі Україна, її громадянам і юридичним особам у зв'язку з збройною агресією Російської Федерації, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України», – мовиться у тексті Стратегії.

Згідно з документом, Україна також створює реєстр шкоди, заподіяної в результаті дій Росії, «які призвели до забруднення та іншого негативного впливу на навколишнє середовище на тимчасово окупованій території». У документі наголошується, що Україна організовує і здійснює відповідну позовну діяльність в міжнародних судових установах і арбітражах стосовно відшкодування таких збитків і втрат.

«Україна здійснює заходи щодо збереження культурної спадщини на тимчасово окупованій території, зокрема формує реєстр культурних цінностей і музейних колекцій України на тимчасово окупованій території і реєстр втрачених культурних цінностей», – наголошується в документі.

В цілому Стратегія деокупації та реінтеграції Криму містить 97 пунктів, у яких викладено позицію України і відповідний план дій, зокрема у сфері захисту прав і свобод людини, економічній політиці, соціальній та гуманітарній політиці, екологічній та інформаційній політиці, а також міжнародному співробітництві.

24 березня президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

В Офісі президента вказали, що стратегія дає чіткий сигнал міжнародній спільноті, що Україна послідовна у своїх діях із відновлення територіальної цілісності, порушеної внаслідок нехтування Російською Федерацією своїми міжнародними зобов’язаннями.

Рада національної безпеки й оборони України 11 березня затвердила Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.