Євросоюз: указ Путіна стосовно землі в окупованому Криму є незаконним

У Євросоюзі підтверджують політику невизнання незаконної анексії Кримського півострова Росією, це стосується і російських законодавчих актів щодо землі на окупованому українському півострові. Про це йдеться в оприлюдненій 23 березня заяві пресслужби Європейської служби зовнішніх дій.

«Указ президента Росії про додавання більшої частини Криму та Севастополя до списку прикордонних територій Російської Федерації, на яких неросійські громадяни не мають права володіти землею, набрав чинності 20 березня 2021 року, через рік після його прийняття… Європейський союз не визнає цей указ і вважає набрання ним чинності черговою спробою примусової інтеграції незаконно анексованого півострова до Росії. Крим входить до складу України. Указ також є порушенням міжнародного гуманітарного права, оскільки це ще один крок на шляху до нав’язування російського громадянства на півострові. Це рішення призвело до свавільного позбавлення власності», – ідеться в заяві.

Із 20 березня 2021 року набув чинності указ президента Росії Володимира Путіна, який забороняє «іноземним громадянам» володіти землею в більшості районів окупованого Криму – прибережних і прилеглих до материкової України.

З точки зору російського законодавства, громадяни України в Криму також потрапляють у цю категорію.

Президент Росії Володимир Путін 20 березня розширив перелік територій, земельних ділянок, які не можуть бути у власності у «іноземців» і «іноземних юридичних осіб» – до списку увійшло більшість районів анексованих Криму і Севастополя, а також Керч, Ялта, Євпаторія та інші прибережні міста півострова.

Заборона не поширюється на три райони Криму – Первомайський, Красногвардійський і Білогірський, ці райони не межують з материковою частиною України і не мають виходу до Чорного моря. До переліку також не увійшла Верхньосадовська сільська рада у Нахімовському районі Севастополя.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.