Прокуратура АРК почала кримінальне провадження що 23 російських артистів, які виступали в окупованому Криму

За сприяння прокуратури Автономної Республіки Крим розпочато кримінальне провадження щодо 23 російських артистів, яких звинувачують у незаконному в’їзді в окупований Росією Крим.

За даними прокуратури, артисти прямували на півострів для виступу на концерті з нагоди відкриття Керченського мосту.

«Кримінальне провадження розпочато за зверненням голови ГО «Євромайдан-Крим» Сергія Мокренюка. Протиправні дії зазначених громадян Російської Федерації кваліфіковано за ч. 2 ст. 332-1 КК України, досудове розслідування буде здійснюватися СУ ГУ СБУ в АР Крим», – мовиться у повідомленні.

Інформагентство «Голос Криму» опублікувало список з 23 артистів, щодо яких відкрили провадження:

Лариса Доліна

Діма Білан

Дмитро Харатьян

Валерія

Марина Кім

Олександр Міньков

Зара

Денис Майданов

Олександр Скляр

Ольга Кормухіна

Олена Свиридова

Роман Пашков

Олег Газманов

Жасмін

Григорій Лепс

Юліанна Караулова

Олександр Буйнов

Пелагея

Стас П’єха

Юлія Волкова

Олег Шаумаров

Наталія Майданова

Руслан Тагієв

Публічних коментарів зазначених російських артистів немає.

Раніше СБУ повідомила проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що стосовно 59 російських артистів, які приїздили до Криму після окупації, відкриті кримінальні провадження.