«Вони – пропагандисти окупації». Уродженець Конотопа заборонить Кіркорову та Бузовій виступати в Ізраїлі?

Приватна асоціація акторів «Маген» хоче заборонити гастролі в Ізраїлі російським зіркам, які незаконно відвідували окупований Крим. А саме – в’їжджали туди із сусідньої Росії, не пройшовши український прикордонний та митний контроль. У стоп-листі – 59 знаменитостей. Чи правда, що Ізраїль може покарати за гастролі на анексованому півострові? І що про це кажуть співачка Лоліта та продюсер Йосип Пригожин – у матеріалі Радіо Свобода.

Російські зірки пропагують окупацію?

Російські артисти порушують закони в одній країні та збагачуються в іншій країні

Дім Амор (Дмитро Штухін) – уродженець українського Конотопа, репатріант. Він – голова Асоціації ізраїльських акторів «Маген». Його організація хоче, щоб російським артистам, які незаконно виступали на окупованому півострові, заборонили в’їзд в Ізраїль або гастролі там. У стоп-листі – 59 співаків, акторів та шоуменів. Серед них – відомі за межами Росії Філіп Кіркоров, Ольга Бузова, Лоліта Мілявська, Діма Білан, Валерія, Сергій Лазарєв, Поліна Гагаріна та Світлана Ходченкова.

«Російські артисти порушують закони в одній країні та збагачуються в іншій країні. Вони приїжджають в Ізраїль і виступають наче й не було нічого, при цьому вони – пропагандисти окупації та крадіжки частини України», – сказав Радіо Свобода голова асоціації акторів «Маген» Дім Амор.

Валерія що, міністр оборони? Вона – артистка! Вона виступати має всюди!

Ми звернулися до російських знаменитостей, які потрапили до списку. Першим відгукнувся чоловік та продюсер співачки Валерії Йосип Пригожин.

Я їх не знаю, але вони цинічні мерзотники

«Валерія тут до чого? Вона що, воєначальник, чи що? Вона що, міністр оборони? Вона – артистка! Вона виступати має всюди! Вони хочуть що, заборонити в'їжджати в їхню країну? Але вона туди майже не їздить. Вона приїжджає тільки відвідати мою маму. Тобто вони хочуть зробити мою маму нещасною. Вони хочуть обезголовити мою матір. Єврейку, яка 30 років живе в Ізраїлі, яка не побачить свою невістку. Вони – цинічні мерзотники. Я їх не знаю, але вони цинічні мерзотники», – сказав нам Пригожин.

План, як заборонити російським зіркам в'їжджати в Ізраїль

Режисер Амор вирішив діяти так: через адвоката у Києві звернувся до Служби безпеки України. На його думку, там мають розпочати кримінальне провадження щодо російських артистів, які приїжджали у Крим після анексії. Далі – ухвала українського суду. Якщо той визнає зірок правопорушниками – асоціація акторів звертатиметься до міністерства внутрішніх справ та міністерства культури Ізраїлю. МВС може заборонити в’їзд у країну. А мінкультури – відмовити в оренді державних майданчиків.

Наша організація проведе кампанію серед російськомовних ізраїльтян, щоб вони не купували квитки

«Коли порушать кримінальну справу, ми перекладемо ці матеріали на іврит і завіримо в нотаріуса. Списки зірок передамо в МВС і будемо за місяць додатково повідомляти про ту людину, яка планує відвідати Ізраїль. Ми звертатимемось у театральні зали та міністерство культури, якщо ці артисти збиратимуть своїх глядачів на державних сценах. Це по-перше. По-друге, наша організація вже виділила гроші на кампанію, направлену на російськомовних ізраїльтян, щоб вони не купували квитки», – сказав Амор.

Йосип Пригожин вважає, що ні він, ні його дружина Валерія нічого не порушували.

Ми що, з гвинтівкою ходили Крим брати?!

«Тоді, коли Крим став російським, як я можу туди не їздити? Хто мені може заборонити? Не забирайте у нас свободу! Мою свободу не забирайте! Нехай вони не сподіваються, і ніяких кримінальних справ стосовно Валерії та Пригожина немає! Яка може бути кримінальна справа? Ми що, з гвинтівкою, чи що, ходили Крим брати?!» – заявив Пригожин.

Боротьба з окупантами чи з конкурентами?

Співачка Лоліта теж потрапила до списку зірок, яким хочуть заборонити гастролі в Ізраїлі. Лоліта має громадянство цієї країни. Вона відповіла Радіо Свобода, що причина кампанії – змагання за гроші глядача.

Глядач, що скучив за видовищами, має комусь віддати свій шекель за квиток

«Завжди люди, обділені талантами, просувають себе методом Іуди). У ролі 30 срібняків виступає звичайний «поділ» території сцени після зняття обмежень. Глядач, що скучив за видовищами, має комусь віддати свій шекель за квиток. І зрозуміло, що конкурентів треба прибирати з ринку). Але, може, краще вдосконалюватися, придумати щось яскраве і нове? У людей, зайнятих справою, а не піаром, немає часу на інтриги)! Хоча Жириновські, що епатують і хайпують на політичних ситуаціях, є в кожній країні», – написала Лоліта у листі.

«Вони вибирають жертву для піару, для рекламної кампанії, їм потрібно за когось зачепитися», – висловився Пригожин.

Адвокат Амора Олександр Августінов наполягає, що російські артисти скоїли кримінальні правопорушення: сприяли насильницькій зміні конституційного ладу, посягали на територіальну цілісність і недоторканність України. Він звернувся до СБУ, а коли там не відповіли, пішов до суду.

Ухвалою суду СБУ буде зобов’язана відкрити кримінальне провадження

«Ми вимушені самі звертатися в інші органи, аж до Ради національної безпеки та оборони України. Ухвалою суду СБУ буде зобов’язана відкрити кримінальне провадження», – заявив Августінов.

Радіо Свобода надіслало запит до СБУ – на момент публікації відповідь не надійшла.

Обґрунтувати, чому відомі російські співаки є загрозою, – легка задача

«Якщо Україна у свій час прийняла рішення, що треба застосувати санкції до маловідомого археолога, який незаконно здійснював розкопки в Криму, то питання в тому, щоб обґрунтувати, чому відомі російські співаки є загрозою, мені здається легшою задачею», – вважає колишній співробітник міністерства тимчасово окупованих територій Сергій Мокренюк, який керував розробкою персональних санкцій проти іноземців.

В Україні є перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Там – 171 людина. Більшість складають росіяни: актори, музиканти, режисери та продюсери, яким заборонений в’їзд до країни. Цей перелік частково збігається зі списком ізраїльської асоціації акторів.

Радіо Свобода готове надати слово будь-якій особі, згаданій у цій публікації