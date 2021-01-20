Кіркоров збирається оскаржити заборону на в’їзд до Литви через відвідування Криму

Російський співак Філіп Кіркоров оскаржить в судах Європи заборону на в'їзд до Литви. Про це російському агентству ТАСС повідомив його юрист Олександр Добровінський.

«Звичайно, Філіп Бедросович, як і я, вважає, що використовувати культуру в політичних цілях негідно. Тому Філіп довірив мені вести його справи в судах Європи, де ми будемо боротися і відстоювати громадянську позицію Філіпа. На мій погляд, культура, мистецтво, спорт і любов повинні бути поза політикою», – заявив юрист.

19 січня влада Литви заборонила на п’ять років в’їзд в країну російському співаку Філіпу Кіркорову за виступи в окупованому Росією Криму. Його внесли до списку небажаних в Литві осіб.

Глава МЗС Литви зазначив, що його відомство буде систематично давати оцінку особам, яких Росія використовує «для просування своєї зовнішньої політики».

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.