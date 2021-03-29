Російські артисти відреагували на кримінальну справу за виступ на Кримському мосту.

Російські артисти відреагували на кримінальну справу за виступ на мосту через Керченську протоку, який назвали Кримським мостом. В Україні прокуратура АР Крим та міста Севастополя відкрила кримінальне провадження щодо 23 російських артистів, які 15 травня 2018 року виступали на відкритті Кримського мосту. Там також був присутній президент Росії Володимир Путін. Зіркам закидають порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї. В Україні їм загрожує до 5 років позбавлення волі. Під слідством опинилися: Альона Свиридова, Валерія, Григорій Лепс, Денис Майданов, Діма Білан, Дмитро Харатьян, Жасмін, Зара, Лариса Доліна, Марина Кім, Наталія Майданова, Олег Газманов, Олег Шаумаров, Олександр Буйнов, Олександр Маршал, Олександр Скляр, Ольга Кормухіна, Пелагея, Роман Пашков та Руслан Тагієв із гурту «Градуси», Стас П’єха, Юліанна Караулова та Юлія Волкова.