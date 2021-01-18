Чи співпрацюють українські та російські музиканти у 2021 році?

«Музика – поза політикою» – вже відоме для українців гасло, яке в час нинішньої війни щоразу викликає хвилю дискусій, сварок та навіть конфліктів.

У цьому питанні суспільство разом із митцями ділиться на два табори. По один бік барикади – музиканти, які вважають, що не можна гастролювати в Росії після окупації Криму та війни на сході України. З іншого боку – ті, які вважають, що мистецтво не повинно перебувати з політикою в одній площині.

Дискусій навколо гастролів українських музикантів у Росії достатньо. А як тоді ставитися до творчої співпраці з російськими музикантами? Як сприймати мистецькі колаборації, триб’юти та спільні проєкти? Радіо Свобода запитало українських музикантів та експертів музичної індустрії: як розцінювати у 2021 році співпрацю українських музикантів із російськими?

Що знову сталося?

Днями у мережі спалахнула чергова дискусія навколо тези «мистецтво – поза політикою». Інфоприводом став музичний триб’ют до 130-ліття російського письменника Осипа Мандельштама під назвою «Сохрани мою речь навсегда». Участь у цьому проєкті взяли 24 артисти, переважно російські (гурт Shortparis, Леонід Агутін, Noise MC, гурт Tequilajazz, Біллі Новик, Ілля Лагутенко та інші). Проте у списку є також музиканти з інших країн, наприклад литовська співачка Аліна Орлова, грузинський гурт Mgzavrebi та українська хіп-хоп виконавиця Аліна Паш.

Саме участь Аліни Паш у цьому триб’юті і спричинила чергову хвилю дискусій серед українців. Під відеокліпом, який співачка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі, думки розділилися.

Одні засуджують участь Аліни Паш у цьому триб’юті, сатирично цитуючи її виступ на концерті до Дня Незалежності України у 2019 році:

Інші навпаки підтримують співачку та кажуть, що робота Аліни Паш їм дуже сподобалася:

Після того, як стало відомо про участь співачки у триб’юті «Сохрани мою речь навсегда», в ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що учасники цього проєкту планують презентувати його на концерті в Москві після закінчення карантину.

Як цю ситуацію коментує Аліна Паш?

Радіо Свобода отримало ексклюзивний коментар від співачки Аліни Паш.

Ми запитали її, чи підтримує вона співпрацю українських та російських музикантів у 2021 році і чи дійсно планує виступати на концерті в Москві з нагоди ювілею російського письменника Осипа Мандельштама.

Ось що вона відповіла:

Позиції «за/проти» не існує

«Триб'ют до ювілею поета є культурним проявом.

Пошук рейтингових тем у ньому – не справа артиста.

Для мене в цьому проєкті тема одна й одвічна – батьки та діти.

І тут позиції «за/проти» не існує».

Можливу участь в концерті в Москві, про яку пишуть в медіа, Аліна Паш прокоментувала наступним чином:

«Я не планую їхати в РФ у 2021 році».

Що з цього приводу думають інші українські музиканти?

У коментарі для Радіо Свобода учасник гурту «ДахаБраха» Марко Галаневич сказав, що вони із колегами готові до співпраці із російськими музикантами лише за певних умов:

Готові до творчої співпраці одразу після виведення російських військ із окупованих територій, виплат репатріацій, офіційних вибачень

«Наша позиція проста, особливо нема й про що говорити. Зараз триває російсько-українська війна. Значна частина нашої країни окупована, анексований Крим. Для більшості росіян ця ситуація комфортна, ба більше, вони пишаються своєю державною загарбницькою політикою. Якщо ми співпрацюємо з росіянами, то це означає, що і для нас така ситуація «ок». Або інший аспект – політики хай сваряться, а ми прості люди, українці і росіяни, можемо жити дружно і навіть співпрацювати. Ця позиція або цинічна або інфантильна.

Готові до творчої співпраці одразу після виведення російських військ із окупованих територій, виплат репатріацій, офіційних вибачень. Тоді можна починати налагоджувати добросусідські стосунки».

Треба бути модним, треба бути Єгором Крідом, або Моргенштерном, або привернути увагу якоюсь витівкою

Існує також і протилежна думка.

Український музикант Потап вважає, що співпраця з російською поп-співачкою Ольгою Бузовою допоможе його гурту MOZGI розширити аудиторію та потрапити в українські чарти. Таку колаборацію Потап пояснив тим, що в Україні слухають російський реп та поп-музику, саме тому «треба бути модним, треба бути Єгором Крідом, або Моргенштерном, або привернути увагу якоюсь витівкою».

Також у своєму відеозверненні Потап заявив, що гурт звертався до своїх підписників, і вони відповіли, що хочуть почути спільну пісню із Ольгою Бузовою.

Радіо Свобода також звернулося до своїх підписників у мережі «Твітер» із запитанням, чи підтримують вони у 2021 році співпрацю українських музикантів із російськими. Ось результат:

В опитуванні взяло участь майже три з половиною тисячі користувачів.

Понад 89% опитаних – проти таких колаборацій, у той час як «за» проголосували лише 4%. Майже 4% зібрав варіант «байдуже» і ще близько 3% – «важко відповісти».

Що кажуть музичні експерти?

Радіо Свобода отримало коментар від співачки, волонтерки та телеведучої Анжеліки Рудницької, яка також є президенткою культової мистецької агенції «Територія А».

Мисткиня вважає, що публічні особи, які стають прикладом для багатьох українців, повинні відстоювати українську державність і «бути її культурним щитом».

Загравання з ворогом у будь-яких варіаціях – це або відсутність совісті, або свідома підривна діяльність

«В Україні достатньо аудиторії для розвитку, а для просування своїх ідей та музики є безліч країн у світі. Загравання з ворогом у будь-яких варіаціях – це або відсутність совісті, або свідома підривна діяльність всередині нашої країни».

Анжеліка Рудницька переконана, що співпраця українських митців із російськими – це не дієвий інструмент «для зближення наших країн та народів».

«Неодноразово чула, що саме митці і колаборації допоможуть зблизити наші країни і народи. Але історія 7-річної війни демонструє, що цей постулат не дієвий. Скільки разів українські митці зверталися до російських колег, матерів, політиків припинити агресію. Але марно. Цей механізм не дієвий», – наголошує мисткиня.

Також співачка вважає, що відновлювати співпрацю між українськими та російськими музикантами можна буде тільки після повного виведення російських військ з українських території та повернення Криму.

Це з їхньої мовчазної згоди вбивали наших синів, чоловіків, батьків

«Повертатися до розмов про співпрацю можна буде після повного виведення ворожих військ з українських територій, після звільнення окупованих районів Луганщини та Донеччини та анексованого Криму; після міжнародного суду над російською верхівкою за злочини проти людяності; після української перемоги у війні і настання миру», – каже вона.

Попри те, Анжеліка Рудницька стверджує, що поки не готова думати про співпрацю із російськими митцями: «Я поки не готова думати про співпрацю з росіянами, які толерують війну, анексію і вбивства і за усіх перелічених умов. Це з їхньої мовчазної згоди вбивали наших синів, чоловіків, батьків».

Креативна продюсерка Радіо «Промінь» та ведуча фестивалю «Червона рута» Вікторія Польченко також прокоментувала цю ситуацію для Радіо Свобода. Вона вважає, що українські музиканти, які співпрацюють із російськими, не думають про те, «щоб розвивався перш за все український музичний ринок».

Ми на одному боці з тими, хто формує вітчизняний музичний простір

«Ні. Ми підтримуємо співпрацю з українськими музикантами, котрі працюють для того, щоб розвивався перш за все український музичний ринок. З тими, хто своїми піснями створюють бекграунд для того, щоб українську музику слухали в нашій країні і завтра, – каже вона. – Чи думають про щось подібне ті, хто взаємодіє з музичним середовищем північного сусіди? Навряд чи. Бо їм все одно. І вони не переймаються за те, що їхніми силами знову (як скажімо, у 18-му столітті чи, зрештою, як у минулих періодах) поповнюють культурний потенціал іншої країни. А Радіо «Промінь» як суспільному мовнику не може бути все одно, бо наше суспільство тут, в цій країні. І ми на одному боці з тими, хто формує вітчизняний музичний простір».

Час показує, що ця тема є актуальною та дещо болючою для суспільства, саме тому нам цікава ваша думка: чи підтримуєте ви у 2021 році співпрацю українських музикантів із російськими? Чекаємо на ваші думки в коментарях.