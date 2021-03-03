Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
03 березня 2021, Київ 11:09
Новини | Політика

Офіс президента не рахує, скільки громадян Росії мають звання народного артиста України

«Інформація стосовно ініціатив щодо позбавлення почесного звання «Народний артист України» артистів-громадян Росії відсутня», – додали у відомстві

У Департаменті з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу президента України не ведуть окремого обліку за громадянством осіб, відзначених державними нагородами України. Про це Радіо Свобода повідомили у відповіді на запит.

Таким чином в Офісі президента заявили, що не можуть надати даних про те, скільки громадян Росії мають на сьогодні статус народного артиста України.

«Інформація стосовно ініціатив щодо позбавлення почесного звання «Народний артист України» артистів-громадян Росії відсутня», – додали у відомстві.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю BBC 16 лютого, відповідав на запитання про те, чому російський артист Філіп Кіркоров досі має звання народного артиста України. За словами Ткаченка, «безпрецедентне до цього моменту рішення щодо санкцій проти каналів і рішення, яким ми збираємося наздоганяти тих, хто комусь не подобається, – це зовсім різні речі».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG