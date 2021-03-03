Офіс президента не рахує, скільки громадян Росії мають звання народного артиста України

У Департаменті з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу президента України не ведуть окремого обліку за громадянством осіб, відзначених державними нагородами України. Про це Радіо Свобода повідомили у відповіді на запит.

Таким чином в Офісі президента заявили, що не можуть надати даних про те, скільки громадян Росії мають на сьогодні статус народного артиста України.

«Інформація стосовно ініціатив щодо позбавлення почесного звання «Народний артист України» артистів-громадян Росії відсутня», – додали у відомстві.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю BBC 16 лютого, відповідав на запитання про те, чому російський артист Філіп Кіркоров досі має звання народного артиста України. За словами Ткаченка, «безпрецедентне до цього моменту рішення щодо санкцій проти каналів і рішення, яким ми збираємося наздоганяти тих, хто комусь не подобається, – це зовсім різні речі».