Російського актора Гуськова включили до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України

За поданням Служби безпеки України російського актора Олексія Гуськова включили до переліку осіб, які несуть загрозу національній безпеці. Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

«Відповідно до статті 15 Закону України «Про кінематографію», МКІП здійснює дії щодо внесення змін до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення», – мовиться у повідомленні.

У Мінкульті зазначили, що отримали листа від СБУ щодо Гуськова 11 грудня. До переліку його включили 21 грудня.

«Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати «включати» чи «не включати» до списків МКІП не наділено», – наголосили у міністерстві.

Що стало підставою для включення Гуськова до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці України, не вказано.