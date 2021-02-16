МКІП: до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, внесли ще трьох російських музикантів

Міністерство культури й інформаційної політики України за поданням Служби безпеки України внесло ще трьох російських музикантів до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Згідно з оновленнями переліку, 16 лютого до списку внесли музикантів із російського «Хору Турецького» Михайла Турецького, Ігоря Звєрєва та Євгена Тулінова.

Причина такого рішення не вказана.

Раніше до цього переліку потрапили інші четверо музикантів цього колективу.

На сьогодні в переліку МКІП перебуває 174 особи.