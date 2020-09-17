Російському реперу «Басті» дозволили в’їзд в Україну – МКІП

Російського репера «Басту» виключили з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, повідомляє Міністерство культури й інформаційної політики.

За повідомленням, таке рішення ухвалили за поданням Служби безпеки України.

«31 серпня 2020 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо зняття заборони в’їзду на територію України та виключення з Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Василя Вакуленка (відомого під псевдонімом «Баста»). Тобто, за поданням СБУ, відповідним наказом МКІП від 16 вересня Василя Вакуленка було виключено з переліку», – йдеться в повідомленні.

У МКІП додали, що процедура здійснюється автоматично, «адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати «включати» чи «не включати» до списків міністерство не наділене».

У СБУ рішення не коментували.

Репер був внесений до списку в січні 2018 року.

Раніше російській телеведучій, учасниці російського Comedy Woman Катерині Варнаві, яка гастролювала в анексованому Криму, скасували заборону на в’їзд в Україну.

У СБУ пояснили, що можуть вилучити особу зі списку таких, що загрожують національній безпеці, «якщо за період дії заборони даних щодо вчинення особою дій, що можуть завдати шкоду національній безпеці, не отримано».