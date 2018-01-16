Мінкульт вніс кінорежисера Михалкова та музиканта Басту до списку «загроз нацбезпеці»

Міністерство культури України розширило перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Відповідний наказ міністра культури Євгена Нищука оприлюднений на сайті відомства.

До списку внесли кінорежисера Микиту Михалкова, музикантів Дмитра Фоміна та Василя Вакуленка (Басту), а також ведучого Дмитра Шепелєва та Василя Вакуленка.

Низка артистів, які виступили на анексованій території або висловилися на підтримку російської анексії Криму, втратили можливість виступати на материковій Україні. Київ неодноразово наголошував, що іноземці, приїжджаючи до анексованого Росією Криму через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».