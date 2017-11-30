Концерт музиканта Басти в Києві скасований

Концерт російського музиканта Василя Вакуленка (Басти) в Києві скасований, повідомив у Facebook концертний клуб Stereo Plaza, де 1 грудня мав відбутися захід.

У клубі пояснили, що концерт скасований у зв’язку із забороною в’їзду на територію України. Згідно з повідомленням, про порядок і терміни повернення вже придбаних квитків оголосять 4 грудня.

У вересні Служба безпеки України повідомила, що заборонила Вакуленку в’їзд до України на три роки за виступи в окупованому Росією Криму.

17 червня відбувся концерт музиканта в Києві. Наступного дня був запланований його виступ в Одесі, однак захід скасували. У клубі, де мав відбутися захід, не пояснювали причин рішення.

Українська сторона неодноразово наголошувала, що іноземці, приїжджаючи до анексованого Росією Криму через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство. Низка артистів, які виступили на анексованій території або висловилися на підтримку російської анексії Криму, втратили можливість виступати на материковій Україні.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».