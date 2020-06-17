Російську акторку вилучили зі списку осіб, які загрожують нацбезпеці, за поданням СБУ – МКІП

Російську акторку і телеведучу Катерину Варнаву виключили з переліку осіб, які загрожують національній безпеці, за поданням Служби безпеки України, повідомили у Міністерстві культури й інформаційної політики.

17 червня у МКІП повідомили, що в березні отримали від СБУ листа щодо зняття заборони в’їзду на територію України з Варнави і виключення її з переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

«Відповідно до частини п’ятої статті 15 закону України «Про кінематографію», Міністерство культури й інформаційної політики здійснює дії щодо внесення змін до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці виключно на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення», – пояснили в Мінкультури.

«Тобто виключно за поданням Служби безпеки України відповідним наказом МКІП від 18 березня Катерину Варнаву було виключено з переліку. Процедура здійснюється автоматично, адже, згідно з чинним законодавством, повноваженнями «включати» чи «не включати» до списків МКІП не наділено. Міністерство здійснює оприлюднення переліку і оновлення», – додали в міністерстві.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров висловив обурення цим рішенням.

«Ви, негідники, ще Путіна з Шойгу і Гіркіним на додачу не забудьте запросити до Києва», – написав Чубаров у фейсбуці.

У СБУ ситуацію наразі не коментували.

У березні 2017 року Служба безпеки України заборонила Варнаві в’їзд до України на п’ять років через її виступ в анексованому Росією Криму. У 2019 році її внесли в «чорний список» Міністерства культури.