У СБУ не оскаржували скасування заборони на в’їзд в Україну російському реперу

Служба безпеки не оскаржувала рішення Окружного адміністративного суду Києва, який скасував запроваджену СБУ заборону на в’їзд в Україну на три роки російському реперу Елджею (справжнє ім’я Олексій Узенюк).

«Вказане рішення Окружного адміністративного суду СБ України не оскаржувалося», – повідомили в СБУ у відповідь на запит Радіо Свобода.

Інших подробиць у Службі безпеки не навели.

10 липня в СБУ заявляли, що ще не вирішили, чи оскаржувати скасування заборони на в’їзд в Україну російському реперу.

Окружний адміністративний суд Києва у червні скасував рішення СБУ від 27 листопада 2018 року про заборону на в’їзд в Україну на три роки російському реперу Елджею (справжнє ім’я Олексій Узенюк).

За даними суду, Елджей подав позов до СБУ і вимагав скасувати заборону, запроваджену після скарги колишнього народного депутата Володимира Парасюка, який вимагав заборонити реперу в’їжджати в Україну через виступ у Коктебелі в анексованому Росією Криму. Доказом цього було відео в YouTube.

Крім того, за версією СБУ, в жовтні 2018 року Елджей та інші особи в інтерв’ю виданню «РИА Новости Новосибирск» відзначили, що вважають АР Крим російською територією, в яку Росія «історично багато вклала».

Суд вирішив, що висновок СБУ про те, що репер незаконно відвідував окуповану територію АР Крим, є необґрунтованим і безпідставним.

Раніше російській телеведучій, учасниці російського Comedy Woman Катерині Варнаві, яка гастролювала в анексованому Криму, скасували заборону на в’їзд в Україну.

У СБУ пояснили, що можуть вилучити особу зі списку таких, що загрожують національній безпеці, «якщо за період дії заборони даних щодо вчинення особою дій, що можуть завдати шкоду національній безпеці, не отримано».