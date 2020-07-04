Суд скасував рішення СБУ про заборону на в’їзд в Україну російському реперу Елджею

Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення СБУ від 27 листопада 2018 року про заборону на в’їзд в Україну на три роки російському реперу Елджею (справжнє ім’я Олексій Узенюк). Рішення від 25 червня вже є в реєстрі судових рішень.

За даними суду, Елджей подав позов до СБУ і вимагав скасувати заборону, запроваджену після скарги колишнього народного депутата Володимира Парасюка, який вимагав заборонити реперу в’їжджати в Україну через виступ у Коктебелі в анексованому Росією Криму. Доказом цього було відео в YouTube.

Крім того, за версією СБУ, в жовтні 2018 року Елджей та інші особи в інтерв’ю виданню «РИА Новости Новосибирск» відзначили, що вважають АР Крим російською територією, в яку Росія «історично багато вклала».

«Також, у зазначеному інтерв’ю вказані особи висловлюють власну думку з приводу того, що Росія діяла відповідно до законних прав жителів АР Крим», – повідомив суд, посилаючись на матеріали СБУ.

Повідомляється, що суд Києва дійшов висновку, що відео, на якому Елджей нібито виступає в анексованому Криму, на даний момент видалене з YouTube.

«Cуд зазначає, що висновок відповідача (СБУ – ред.) про те, що позивач (Елджей – ред.) незаконно відвідував окуповану територію АР Крим, є необґрунтованим і безпідставним, це в свою чергу вказує на та, що оскаржуване рішення було ухвалене відповідачем на підставі недостовірних і не підкріплених відповідними, допустимими доказами відомостей, отриманих із соціальної мережі YouTube без проведення процедури верифікації власників акаунтів користувачів даної соціальної мережі в передбаченому чинним національнимпроцесуальним законодавством порядку міжнародної правової допомоги», – йдеться в рішенні суду.

Повідомляється, що рішення суду може бути оскаржене. У СБУ наразі не коментували це рішення.

У реєстрі судових рішень приховані імена фігурантів справи, проте обставини справи вказують на те, що йдеться про російського репера Елджея, бо саме йому 27 листопада 2018 року заборонили в’їзд в Україну на три роки.

Раніше російській телеведучій, учасниці російського Comedy Woman Катерині Варнаві, яка гастролювала в анексованому Криму, скасували заборону на в’їзд в Україну.