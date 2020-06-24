У СБУ пояснили, чому вилучили Варнаву зі списку осіб, які загрожують нацбезпеці

Служба безпеки України пояснює, що може вилучити особу зі списку таких, що загрожують національній безпеці, «якщо за період дії заборони даних щодо вчинення особою дій, що можуть завдати шкоду національній безпеці, не отримано».

Так у СБУ відповіли на запит Радіо Свобода щодо причин скасування заборони в’їзду в Україну для російської акторки і телеведучої Катерини Варнави.

«Органами та підрозділами Служби безпеки України рішення про заборону в’їзду на територію України ухвалюється в інтересах забезпечення національної безпеки України. Якщо за період дії заборони даних щодо вчинення особою дій, що можуть завдати шкоду національній безпеці, не отримано, ухвалюється рішення про скасування заборони в’їзду в Україну цій особі», – повідомили у СБУ.

У відомстві додали, що в березні звернулися до Міністерства культури України для оновлення інформації.

17 червня у Міністерстві культури й інформаційної політики повідомили, що Варнаву виключили з переліку осіб, які загрожують національній безпеці, за поданням Служби безпеки України.

У МКІП додали, що в березні отримали від СБУ листа щодо зняття заборони в’їзду на територію України з Варнави і виключення її з переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров висловив обурення цим рішенням.

У березні 2017 року Служба безпеки України заборонила Варнаві в’їзд до України на п’ять років через її виступ в анексованому Росією Криму. У 2019 році її внесли в «чорний список» Міністерства культури.