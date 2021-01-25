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25 січня 2021, Київ 21:27
Новини | Політика

До переліку «загрозливих нацбезпеці» внесли 2 росіянок, серед яких співачка Альона Апіна – Мінкульт

Повідомляється, що відповідні запити надійшли від СБУ

Міністерство культури та інформаційної політики 25 січня повідомило про внесення до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, двох громадянок Росії.

«14 січня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшли листи Служби безпеки України щодо включення до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянок РФ Юлії Глєбової (псевдо Юлія Беретта – ред.) та Альони Апіної. Відповідними наказами МКІП від 22 січня російських артисток було включено до переліку. Процедура здійснюється автоматично», – йдеться в повідомленні відомства.

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Міністерство культури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Нині у переліку, який почали складати у 2015 році, зазначені 159 осіб.

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