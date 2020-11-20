Російського музиканта Фадєєва внесено до переліку загрозливих для нацбезпеки України осіб – Мінкульт

У Міністерстві культури та інформаційної політики повідомили, що за поданням Служби безпеки російського музиканта і продюсера Максима Фадєєва внесено до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

«11 листопада 2020 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Максима Фадєєва. Відповідним наказом МКІП від 19 листопада № 2319 російського музиканта було включено до переліку. Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати «включати» чи «не включати» до списків МКІП не наділено», – йдеться в повідомленні міністерства.

На сайті Мінкульту вказано, що наразі у такому переліку 156 прізвищ.

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Раніше у СБУ пояснили, що можуть вилучити особу зі списку таких, що загрожують національній безпеці, «якщо за період дії заборони даних щодо вчинення особою дій, що можуть завдати шкоду національній безпеці, не отримано».