Суд в окупованому Криму виніс вирок дружині фігуранта «справи Хізб-ут Тахрір», яка вийшла на одиночний пікет

У підконтрольному Росії Джанкойському районному суді в окупованому Криму 22 березня відбулося повторне засідання у адміністративній справі щодо дружини фігуранта білогірської «справи Хізб ут-Тахрір» Ризи Омерова – Севілі Омерової.

За словами громадського захисника Айдера Сулейманова, суддя Марія Єрмакова визнала Омерову винною в адмінправопорушенні за вихід на одиночний пікет і винесла їй попередження в якості запобіжного заходу, повідомляє об’єднання «Кримська солідарність».

«На процесі допитали майора поліції Миколу Литвинова. Він стверджує, що інформацію про правопорушення Севілі Омерової за статтею 20.6.1 КпАП РФ він дізнався від співробітників Центру «Е», які моніторили соцмережі. Зокрема, повідомляється, що вони знайшли кілька матеріалів про «правопорушення» жінки, які вони, в свою чергу, переадресували майору поліції для перевірки», – мовиться у повідомленні.

Захисник Омерової заявив, що з вироком не згоден, і збирається оскаржити його та повністю виправдати підзахисну.

«Крім того, Сулейманов повідомив про те, що процес проходив в закритому режимі, незважаючи на зворотні твердження судді. Суддя Марія Єрмакова не допустила до зали суду журналістів, посилаючись на епідеміологічну обстановку і наказ «Про введення режиму підвищеної готовності на території Республіки Крим». Всіх тих, хто прийшов до суду кримських татар співробітники поліції, знімали на відеокамеру», – розповіли у «Кримській солідарності».

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 24 лютого ухвалив знову розглянути справу дружини фігуранта білогірської «справи Хізб ут-Тахрір» Ризи Омерова – Севілі Омерової.

27 грудня 2020 року Омерова вийшла на одиночний пікет у селищі Азовське Джанкойського району Криму. Жінка стояла з плакатом, на якому було написано: «Кримські татари не терористи. Зупиніть репресії! Звільніть чоловіка». У січні до жінки прийшов поліцейський, який намагався опитати її щодо проведеного нею одиночного пікету.

Суд у Росії 12 січня призначив покарання у вигляді позбавлення волі в колонії суворого режиму за організацію і участь в осередку «Хізб ут-Тахрір» Енверу Омерову, засудивши його до 18 років. Айдеру Джеппарову суд дав 17 років ув’язнення, Різі Омерову 13 років. Засуджені свою провину не визнають.

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Український омбудсмен Людмила Денісова засудила цей вирок кримчанам, а в МЗС України вимагали від Росії скасувати рішення суду і звільнити кримських татар. У Прокуратурі АРК і Севастополя назвали вирок російського суду щодо кримських татар «черговою хвилею репресій».

Європейські посли засудили цей вирок суду. Вони закликали звільнити кримчан з ув’язнення.

Кримські «справи Хізб ут-Тахрір» Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними». Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.