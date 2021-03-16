Тортури і погрози ФСБ Росії: фігурант кримської «справи Хізб ут-Тахрір» Айвазов виступив у ростовському суді

Фігурант другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Раїм Айвазов стверджує, що давав неправдиві свідчення проти інших фігурантів справи під погрозами і тортурами з боку співробітників ФСБ Росії.

Як повідомили Крим.Реалії в об'єднанні «Кримська солідарність», про це він сказав у Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону.

За словами Айвазова, це сталося в ніч з 16 на 17 квітня 2019 року, коли він хотів перетнути адмінкордон в Армянську, щоб потрапити на материкову частину України.

«Мене затримали три співробітники ФСБ, які на чорному автомобілі вивезли мене в поле, де імітували розстріл. Тобто вони погрожували вбивством, розправою, кричали, що ніхто мене не знайде, якщо я не свідчитиму проти інших учасників цієї кримінальної справи. Після чого доставили мене у відділення ФСБ, де тиснули на мене морально, психічно, був фізичний тиск. Після чого у присутності адвоката Глушка Олега Володимировича – людини, яка навела на мене дуже багато страху в той день – можна сказати, під його керівництвом – я і почав обмовляти інших учасників цієї кримінальної справи під тиском і страхом. Після чого, коли я прийшов сюди, я змінив свідчення і розповів, як було насправді», – розповів Раїм Айвазов.

У ФСБ інформацію Айвазова публічно не коментують.

Раніше повідомлялося, що Раїма Айвазова разом із іншими кримськими татарами, які проходять у сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір», етапували до слідчого ізолятора №1 російського Ростова-на-Дону.

Співробітники ФСБ, МВС Росії та Росгвардії 27 березня 2019 року провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі представників громадського об'єднання «Кримська солідарність». Загалом затримано 24 особи, у тому числі громадянські журналісти Осман Аріфмеметов, Рустем Шейхалієв, Ремзі Бекіров.

27 і 28 березня 2019 року російський райсуд Сімферополя заарештував усіх затриманих.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» і громадянських журналістів. Він закликав до їх негайного звільнення з СІЗО.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що ці заклики представника ОБСЄ викликають «подив».

Правозахисний центр «Меморіал» визнав політв'язнями 24 кримськотатарських активістів, затриманих російськими силовиками 27 березня в Криму.