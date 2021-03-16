У Росії до 6 років умовно засудили 77-річного «свідка Єгови»

У Приморському краї Росії суд призначив 77-річному послідовнику церкви Свідків Єгови Володимиру Філіппову шість років позбавлення волі умовно, повідомив сайт релігійної організації. Його звинуватили в екстремістській діяльності.

Філіппов також позбавлений на три роки права займатися громадською діяльністю.

«Я ніколи не брав участі в екстремістських справах, не виявляв і не виявляю ненависті до людей іншої національності та віросповідання... Я не скоював злочину, а лише користувався своїм конституційним правом вірити в Бога Єгову і жити в злагоді зі своїми релігійними переконаннями», – сказав Філіппов у своєму останньому слові на суді.

Раніше прокурор попросив для Філіппова шість з половиною років колонії загального режиму і на два роки позбавлення права брати участь у громадських організаціях.

Кримінальну справу було порушено 1 липня 2019 року, в ній немає потерпілих. В основі звинувачень – відеозапис богослужінь з 2017 року і аудіозапис розмов про Біблію з іншим чоловіком, говорилося в повідомленні релігійної організації.

За версією слідства, Філіппов займався організацією зборів і релігійних виступів, поширенням літератури екстремістського змісту. Обвинувачений свою провину не визнав.

Верховний суд Росії назвав свідків Єгови екстремістською організацією і заборонив її діяльність у країні в 2017 році. Правозахисний центр «Меморіал» вважає, що в рішенні суду не було фактів порушення віруючими громадського порядку і свідчень, що їхня діяльність загрожувала безпеці Росії.

У грудні 2018 року Володимир Путін назвав визнання свідків Єгови екстремістами «нісенітницею», заявивши, що вони «теж християни» і переслідувати їх нема за що. Проте, щодо послідовників цієї релігійної течії порушено близько 200 кримінальних справ, 52 члени організації перебувають в ув’язненні. Частина арештованих скаржилися на тортури і знущання під час допитів.