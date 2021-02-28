У Росії за місяць у список «екстремістів» внесли понад 170 людей – ЗМІ

За лютий 2021 року в список «екстремістів і терористів» у Росії внесли 174 людини, повідомляє незалежне російське онлайн-видання «МБХ медиа».

Повідомляється, що це рекордний показник з серпня 2018 року, коли в список внесли на одну людину менше.

Росфінмоніторинг до такого переліку вносить громадян, обвинувачених у порушенні статей Кримінального кодексу Росії, пов’язаних з терористичною або екстремістською діяльністю.

У списку часто опиняються блогери, журналісти, активісти, студенти, членів релігійної організації «Свідки Єгови» та інші.

Тим, хто потрапив у такий список Росфінмоніторингу, блокують всі рахунки та банківські картки, для них діють окремі обмеження юридичного характеру, серед яких неможливість отримання спадку чи оформлення довіреності у нотаріуса.