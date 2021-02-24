«Свідки Єгови» повідомили про нові обшуки у їхніх послідовників в Криму

Російські силовики провели обшуки у двох послідовників «Свідків Єгови» у селищі Роздольне в окупованому Криму. Про це 24 лютого повідомляється на сайті «Свідків Єгови в Росії».

Зазначається, що обшуки відбулися ще 10 лютого біля Андрія Рогуцького та Людмили Шевченко. При цьому у віруючих вилучили Біблії, блокноти, електронні пристрої. Під час обшуку дружині Андрія Рогуцького стало погано, їй довелося викликати «швидку».

«У переліку вилученого у Людмили Шевченко майна виявилася книга «Священний вертеп», яка їй не належить, і видана не «Свідками Єгови». Будь-яких видань з Федерального списку екстремістських матеріалів у Людмили виявлено не було», – мовиться у повідомленні.

За інформацією організації, обшуки проводили на підставі постанови Севастопольського міського суду.

В організації «Свідки Єгови» відзначили, що починаючи з 2018 року вже дев’ятеро їхніх послідовників з різних частин окупованого півострова зіткнулися з переслідуванням за ознакою віросповідання, двох з них відправили до колонії.

У грудні «Європейська асоціація Свідків Єгови» повідомила, що російські силовики за 2020 рік провели 17 обшуків у їхніх представників в окупованому Криму.

У 2017 році Верховний суд Росії визнав цю церкву екстремістською організацією і заборонив її діяльність у країні. У грудні 2018 року російський лідер Володимир Путін на зустрічі з членами президентської Ради з прав людини назвав визнання єговістів екстремістами «нісенітницею», заявивши, що вони «теж християни» і переслідувати їх нема за що. Проте, за даними сайту «Свідків Єгови», на початок листопада 2020 року число обвинувачених в екстремізмі вірян перевищило 400. Багато із затриманих заявляли про тортури.