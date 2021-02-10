У Росії свідка Єгови засудили до ув’язнення на 7,5 року

Суд у Краснодарському краї Росії засудив до 7,5 року колонії 63-річного члена релігійної організації «Свідки Єгови» Олександра Івшина – за участь у діяльності забороненої організації. Рішення ухвалене 10 лютого суддею в місті Абінськ, повідомляє Європейська асоціація Свідків Єгови.

Слідство звинуватило Івшина в тому, що він обговорював Біблію з друзями з сусіднього міста по відеозв’язку. Прокуратура вимагала для нього 8 років колонії загального режиму. У справі відсутні потерпілі. Сам засуджений наполягає на своїй невинуватості і має намір подавати апеляцію.

Призначене покарання є найжорсткішим із усіх ухвалених щодо адептів «Свідків Єгови».

Також 10 лютого відбулися обшуки за 16 адресами «Свідків Єгови» в Москві. Підставою стали підозри в тому, що учасники організації проводили зустрічі і вивчали релігійну літературу.

У листопаді 2020 року було порушено кримінальну справу про відновлення роботи Керівного центру «Свідків Єгови» в російській столиці. Тоді у членів релігійної організації на північному сході Москви відбулися обшуки. Віряни скаржилися на брутальні затримання, погрози та образи з боку правоохоронців. Суд відмовився заарештувати їх і відправив усіх обвинувачених під домашній арешт.

У 2017 році Верховний суд Росії визнав цю церкву екстремістською організацією і заборонив її діяльність у країні. У грудні 2018 року російський лідер Володимир Путін на зустрічі з членами президентської Ради з прав людини назвав визнання єговістів екстремістами «нісенітницею», заявивши, що вони «теж християни» і переслідувати їх нема за що. Проте, за даними сайту Свідків Єгови, на початок листопада 2020 року число обвинувачених в екстремізмі членів організації перевищило 400. Багато із затриманих заявляли про тортури.