У Росії порушили нову справу проти «свідків Єгови»

У російському місті Орел (обласний центр за 300 кілометрів на південь від Москви) порушена кримінальна справа стосовно трьох адептів забороненої в Росії релігійної організації «Свідки Єгови».

Про це 9 грудня повідомило регіональне управління Слідчого комітету Росії. Справа кваліфікована за статтею про організацію діяльності екстремістського об’єднання.

Як зазначає слідство, підозрювані були членами ради старійшин орловських зборів «Свідків Єгови» і сприяли продовженню діяльності забороненої групи.

З ними тривають слідчі дії. Про затримання підозрюваних у повідомленні не йдеться.

Верховний суд Росії визнав «Свідків Єгови» екстремістською організацією і заборонив її діяльність у 2017 році. Після цього десятки прихильників міжнародної релігійної організації були піддані кримінальному переслідуванню. Багато з арештованих «свідків Єгови» скаржилися на катування під час допитів.