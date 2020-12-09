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09 грудня 2020, Київ 16:17
Новини | Міжнародні

У Росії порушили нову справу проти «свідків Єгови»

Вивіска на приміщенні, яке використовували «Свідки Єгови» в Санкт-Петербурзі, Росія, архівне фото

У російському місті Орел (обласний центр за 300 кілометрів на південь від Москви) порушена кримінальна справа стосовно трьох адептів забороненої в Росії релігійної організації «Свідки Єгови».

Про це 9 грудня повідомило регіональне управління Слідчого комітету Росії. Справа кваліфікована за статтею про організацію діяльності екстремістського об’єднання.

Як зазначає слідство, підозрювані були членами ради старійшин орловських зборів «Свідків Єгови» і сприяли продовженню діяльності забороненої групи.

З ними тривають слідчі дії. Про затримання підозрюваних у повідомленні не йдеться.

Верховний суд Росії визнав «Свідків Єгови» екстремістською організацією і заборонив її діяльність у 2017 році. Після цього десятки прихильників міжнародної релігійної організації були піддані кримінальному переслідуванню. Багато з арештованих «свідків Єгови» скаржилися на катування під час допитів.

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