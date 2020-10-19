Суд в окупованому Севастополі почав новий розгляд справи «свідка Єгови» – правозахисники

У підконтрольному Росії Гагарінському районному суді Севастополя 19 жовтня почався новий розгляд «справи Віктора Сташевського», якого російська влада міста звинувачує у діяльності осередку релігійної організації «Свідків Єгови». Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

Як наголошується, під час засідання новий «суддя» у цій справі Павло Крилло розглянув низку клопотань і допитав одного зі свідків звинувачення. Наступне засідання заплановане на 26 жовтня.

Раніше підконтрольний Росії Гагарінський районний суд Севастополя призначив нового суддю у «справі Віктора Сташевського».

У квітні 2017 року релігійна організація «Свідки Єгови» була визнана екстремістською Верховним судом Росії і заборонена в цій країні. На території окупованого Кримського півострова представники ФСБ регулярно звітують про ліквідацію осередків цієї організації. Так, обшуки в можливих членів осередків уже проходили в Джанкої та Ялті. Окрім того, у червні 2017 року члена організації Віталія Арсенюка звинуватили в незаконній місіонерській діяльності. Арсенюк помер через кілька годин після судового засідання. Тоді ж іншому членові «Свідків Єгови» у Бахчисарайському районі відмовили у праві на альтернативну службу.