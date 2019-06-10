«Здійснював пропаганду ідей секти»: у Севастополі прийшли з обшуками до ймовірних членів «Свідків Єгови»

Давид Аксельрод

У Севастополі 4 червня відбулись обшуки в будинках можливих членів релігійної організації «Свідки Єгови», яка була визнана в Росії екстремістською й заборонена; цю внутрішньоросійську заборону Москва насаджує і в окупованому нею українському Криму, хоча в Україні організація діє легально. За інформацією російського слідства, під час оперативних заходів вилучили тираж «екстремістської літератури» з психології та вербування нових адептів, а також допомоги в конспірації. Представники організації називають такі заходи «облавою» і продовженням систематичного переслідування за віру. Інформацію про те, що сталося, збирав кореспондент Крим.Реалії.

Внутрішній двір приватного будинку, вгору сходами до вхідних дверей піднімаються кілька людей у балаклавах, камуфляжній формі з нашивками «ФСБ», вони власноруч відкривають двері будинку і входять усередину, ‒ так починається відеоролик, поширений прес-службою силовиків через російські державні інформаційні агентства. У ролику також фігурують оперативні заходи в інших будинках, обличчя власників осель заретушовані, чутні лише уривки їхніх діалогів зі співробітниками спецслужб.

За інформацією слідства, у Севастополі був знешкоджений осередок «Свідків Єгови», релігійної організації, яка віднедавна визнана в сусідній Росії екстремістською. «Виявлено та вилучено понад 70 примірників екстремістської літератури, 250 звітів про збір пожертвувань і проповідницьке служіння, брошури «Свідків Єгови», лекції релігійного змісту», ‒ повідомляє прес-служба ФСБ. Обшуки, додали у відомстві, відбулися за 9 адресами, всього, зазначено в опублікованих інформагентствами відомостях, осередок налічував близько 60 представників.

В одному із зазначених епізодів, інформує сайт «Свідки Єгови в Росії, співробітники російських силових відомств проводили обшук за відсутності господарів домоволодіння, виламавши двері. Окрім того, деякі з осіб, у домоволодіннях яких відбувалися обшуки, незадовго до цього запідозрили «шпигунську діяльність» і були змушені змінити бездротову точку доступу в інтернет. У чому полягало «шпигунство» та як воно себе виявило, на сайті не вказано.

Відомо лише про одну кримінальну справу, порушену стосовно 52-річного Віктора Сташевського, який нібито був головою місцевих «Свідків Єгови»

Незважаючи на опубліковані цифри, наразі відомо лише про одну кримінальну справу, порушену стосовно 52-річного Віктора Сташевського, який, за інформацією силовиків, був головою місцевих «Свідків Єгови».

«Чоловік проводив збори, здійснював пропаганду ідей релігійної секти, а також залучав до її лав нових адептів», ‒ розповіли в ФСБ виданню «Российская газета».

Сташевського звинувачують за частиною 1 статті 282.2 Кримінального кодексу Росії ‒ «Організація діяльності екстремістської організації». Відомо також, що після обшуку 4 червня Сташевський був затриманий і поміщений в ізолятор тимчасового тримання, проте наступного дня був відпущений під підписку про невиїзд.

Як повідомив Крим.Реалії голова прес-служби українського управлінського центру «Свідків Єгови» Іван Рігер, Віктор Сташевський одружений, виховує дочку, за фахом електрик.

«Він працював електриком ‒ це справа, яка допомагала йому піклуватися про дружину та їхню дочку. Інформації про порушення кримінальних справ відносно інших вірян ми не маємо, тому сподіваємося, що їх (кримінальних справ ‒ ред.) немає», ‒ сказав Рігер.

Під час обшуку у подвір’ї одного з будинків чергувала знімальна група телеканалу «Россия». З сюжету російських журналістів можна дізнатися адресу будинку, де відбувався один із обшуків: вулиця Готська, 42-д. Кому саме він належить і чи дійсно там проходили слідчі заходи, кореспондентові Крим.Реалії з’ясувати не вдалося. В агентствах відмовилися назвати ім’я власника будинку.

Зв’язатися з самим Віктором Сташевським кореспондентові Крим.Реалії в Севастополі не вдалося. Відмовою на прохання надати його контакти відповів і Іван Рігер. Також він відмовився надати контакти інших осіб, у яких проходили обшуки 4 червня. Джерела Крим.Реалії, знайомі з ситуацією навколо «Свідків Єгови», також відмовилися коментувати це, запропонувавши перенаправити питання в їхній управлінський центр в Україні.

За словами представників управлінського центру, особам, які зазнали обшуків у Севастополі, нададуть юридичну допомогу. Одночасно з цим Крим.Реалії не надали інформацію про наявність чи відсутність у цих осіб адвокатів або інших законних представників, уповноважених захищати їх на етапі слідчих дій.

Довідка. У квітні 2017 року релігійна організація «Свідки Єгови» була визнана екстремістською Верховним судом Росії і заборонена в цій країні. На території окупованого Кримського півострова представники ФСБ регулярно звітують про ліквідацію осередків цієї організації. Так, обшуки в можливих членів осередків уже проходили в Джанкої та Ялті. Окрім того, у червні 2017 року члена організації Віталія Арсенюка звинуватили в незаконній місіонерській діяльності. Арсенюк помер через кілька годин після судового засідання. Тоді ж іншому членові «Свідків Єгови» у Бахчисарайському районі відмовили у праві на альтернативну службу.