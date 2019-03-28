Переслідування «Свідків Єгови» в Росії: заборона, затримання, катування  

Прихильників релігійної організації «Свідків Єгови» переслідують та піддають різним формам тиску в Росії, в окупованому Криму та на окупованій російськими гібридними силами частині Донбасу. Верховний суд Росії у 2017 визнав цю організацію «екстремістською». За даними правозахисників, на середину березня, проти «Свідків Єгови» у Росії порушили 130 кримінальних справ, 25 людей утримують у СІЗО, по всій території країни у помешканнях вірян проводять обшуки.​

Сім послідовників релігійної організації «Свідки Єгови» 20 лютого повідомили про тортури в будівлі російського Слідчого комітету в Сургуті. За їхніми словами, від них вимагали обмовити себе і своїх одновірців.

Двоє з них Артем Кім і Євген Кайряк написали заяви – Кім звернувся в прокуратуру, а Кайряк – в поліцію. Кайряк записав відеоролик, в якому докладно розповів про тортури. Його душили пакетом і одночасно били електрошокером. Побоюючись за своє життя, він дав лжесвідчення, які від нього вимагали.

21 березня Міністерство юстиції Росії повідомило, що на вимогу Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) було проведене незалежне медичне обстеження одного із семи затриманих – Сергія Логінова з Сургута. Слідів тортур не було виявлено, стверджують у відомстві.

28 березня у Москві адвокат затриманих Єгіазар Черніков повідомив, що інша незалежна експертиза підтвердила, що всі пошкодження на тілі затриманих у російському Сургуті прихильників релігійної організації «Свідки Єгови», могли бути отримані під час допиту в Слідчому комітеті.

Як повідомляє кореспондент російської редакції Радіо Свобода, Черніков цитував висновок експертів, які оглядали потерпілих. Зокрема, про те, що локалізація слідів застосування електрошокера на одязі затриманих «Свідків Єгови» співпадає із пошкодженнями на їхніх тілах, а садна є характерними для так званих «електроміток».

Черніков заявив, що затриманих «Свідків Єгови» у сургутському Слідкомі відводили в «далеку кімнату» і допитували без адвокатів. Їх ставили на коліна обличчям до стіни з піднятими руками, наносили удари по голові та ребрах. Співробітники правоохоронних органів принижували їх за релігійною і національною ознакою. Від затриманих вимагали дати конкретні свідчення, при цьому обливаючи водою і застосовуючи електрошокер.

«Руки за спиною зв'язували скотчем, потім валили людини на підлогу, ноги теж зв'язували. Потім вони били, принижували і кричали на затриманих. Я можу процитувати зі слів моїх довірителів, що їм кричали поліцейські: «Ти даси слідчому такі свідчення! Ти зрозумів?», «Ти більше не будеш посилатися на 51-шу статтю. Ти зрозумів?». Один із потерпілих розповів, що вдихнув пакет у горло і думав, що загине. У цей момент його облили водою і вдарили електрошокером. Люди корчилися від болю. Вони кажуть, що під час удару електрошокером всі нутрощі наче перевертаються. При цьому троє співробітників продовжують бити і вимагають зізнання. Все це робилося до моменту, коли люди вже починали остаточно задихатися. Можна сказати, що ці кати були дуже добре організовані й мали чималий досвід у застосуванні тортур. Самі вони говорили: «Ми і не таких терористів ламали», – розповів Черніков на прес-конференції.

​«Нісенітниця» Путіна і реалії переслідування

У грудні 2018 року президент Росії Володимир Путін на зустрічі з членами президентської Ради з прав людини назвав визнання прихильників «Свідків Єгови» екстремістами – «повною нісенітницею». Путін наголосив, що влада повинна однаково ставитися до представників усіх релігій і не зараховувати їх у «якісь там деструктивні організації».

«Свідки Єгови теж християни, за що їх переслідувати, я теж не дуже розумію», – заявив тоді президент.

Однак, як і випадку із захопленням Криму, з огляду на реалії, Путін заявляє протилежне тому, що насправді чинять російські силовики щодо вірян.

За даними правозахисників, в цілому по Росії після заборони організації «Свідки Єгови» проведено вже понад 400 обшуків, заведено 70 кримінальних справ, 169 вірян перебувають під слідством як обвинувачені або підозрювані. За ці два роки 82 людини побували під вартою, з них 27 утримуються у СІЗО, 28 людей перебувають під домашнім арештом, а 60 – під підпискою про невиїзд.

Майже всіх заарештованих звинувачують за статтею «Організація діяльності екстремістської організації».

6 лютого 2018 року в російському Орлі засудили до 6,5 років позбавлення волі громадянина Данії Денніса Крістенсена. Його визнали винним в екстремізмі через участь у місцевій громаді «Свідків Єгови».

Репресії проти «Свідків Єгови» у Криму

20 березня в окупованому Росією Криму співробітники ФСБ затримали послідовника релігійної організації «Свідки Єгови»​ Артема Герасимова.

За інформацією сайту «Свідки Єгови в Росії», силовики забрали до Сімферополя 34-річного Артема Герасимова. У членів громади вилучали комп'ютери та інші електронні пристрої, а також Біблії.

Раніше, 16 листопада 2018 року, у Джанкої співробітники ФСБ провели обшуки та затримання за кількома десятками адрес у пошуках учасників організації «Свідки Єгови».

Представник «Центру Свідків Єгови» в Україні Іван Рігер наполягає, що діяльність кримських членів громади ніяк не можна назвати екстремістською.

«Свідки Єгови» взагалі не беруть до рук зброї і закликають людей жити в мирі один з одним

– Обшуки відбулися в шести домоволодіннях о 7-й годині ранку. Віряни або просто спали вдома зі своїми родинами, або займалися звичайними побутовими справами. Це пов'язане тільки з тим, що вони ‒ «Свідки Єгови», а не з тим, що вони займалися якоюсь релігійною діяльністю в момент проведення обшуків. До того ж, майже всі, окрім Артема Герасимова, проходять у справі як свідки ‒ і в такому статусі у людини проводять обшук, вилучають техніку та гроші. Це показує всю абсурдність події. «Свідки Єгови» взагалі не беруть до рук зброї і закликають людей жити в мирі один з одним, виявляти любов до оточення. Тому звинувачення в екстремізмі взагалі не відповідають дійсності. У підсумку нам відомо, що кримінальні справи порушені проти всіх допитаних, за участь в екстремістській організації.

Іван Рігер додає, що представники «Свідків Єгови» роблять юридичні кроки, щоб виправити ситуацію.

У демократичних країнах «Свідки Єгови» не заборонені, так само, як і в усіх країнах Ради Європи

– Ми подали позови до Європейського суду з прав людини й сподіватимемося, що це спрацює. Для цього обирали справи, де було потрібно найменше доказів ‒ наприклад, у Сургуті, де членів громади катували під час затримання. Головна справа ‒ те, що стосується визнання «Свідків Єгови» в Росії екстремістською організацією. Якщо буде позитивне рішення щодо цього, всі решта справ розсиплються. Хотів би підкреслити, що в демократичних країнах «Свідки Єгови» не заборонені, так само, як і в усіх країнах Ради Європи.

У Криму 2017 року нараховували вісім тисяч представників «Свідків Єгови». 2015 року з ініціативи російської влади були зареєстровані 22 місцеві релігійні організації, що увійшли до структури «Управлінського центру свідків Єгови в Росії», що почав здійснювати координацію діяльності свідків Єгови в Криму. При цьому віряни з Криму відвідували конгреси на материковій частині України, зокрема у Львові.

Політику Росії щодо «Свідків Єгови» повністю повторюють російські гібридні сили на окупованій частині Донбасу.

Слідом за Росією, у вересні 2017 року так званий «верховний суд» угруповання «ДНР» постановив заборонити діяльність релігійного об'єднання «Свідки Єгови», безпідставно звинувативши вірян в екстремістській діяльності. Перед цим бойовики вилучали друковані матеріали «Свідків Єгови», посилаючись на так званий «закон ДНР» про протидію екстремістській діяльності від 29 травня 2015 року, що дослівно копіює аналогічний Закон Російської Федерації.

Причини розгортання репресій

Російський адвокат Микола Полозов, який, зокрема, є координатором захисту захоплених Росією в полон українських моряків, пов'язує переслідування «Свідків Єгови» із намаганням Російської православної церкви отримати повну монополію у володінні «душами» росіян.

«Російська православна церква Московського патріархату є прямим бенефіціаром, скажімо так, споживання людських душ. В умовах Росії, на жаль, влада намагається підминати все, що їй не підконтрольне. В цьому випадку це члени цієї церкви, які в принципі не йдуть на якесь гласне чи негласне співробітництво з владою», – каже Полозов.

Колумніст Радио Свобода, творець проектів «Біблійний куточок» та «Релігійна ситуація в Росії» Антон Чівчалов наголошує, що екстремістами «Свідків Єгови» визнали за звичайні цитати з Біблії та їхні статті.

У Росії «Свідків Єгови» заборонили спеціально для розв'язання релігійної війни

– Звісно, людина продовжує сповідувати свої переконання, це неможливо заборонити якимось указом зверху. Часто тиск тільки зміцнює віру. Це дуже сумно, але така реальність. Процес визнання «Свідків Єгови» в Росії екстремістами був запущений ще 2009 року шляхом маніпуляцій із законом. У всьому світі вони відомі як пацифісти, які не тільки не служать в армії, але й не купують дітям військові іграшки, не дивляться фільми, де пропагується насильство. Усі поінформовані люди знають, що «Свідки Єгови» ‒ ніякі не екстремісти. У Росії їх заборонили спеціально для розв'язання релігійної війни, для тиску на вірян, це було зроблено штучно. Їх визнали екстремістами на підставі цитат із релігійної літератури: наприклад, що Біблія ‒ це слово Бога, а інші книги ‒ ні. Ось за це вони екстремісти.

Переслідування відбуваються по усій Росії, аж до Сахаліну та Камчатки, але поки обходять Москву та Санкт-Петербург. Багатьох людей утримують місяцями й навіть роками за ґратами, часто їм не дозволяють мати Біблію ні в якому перекладі, навіть православному, що просто абсурдно.

В ЄСПЛ подано понад 40 позовів, із яких один розглядається у прискореному порядку. В усій країні забирають релігійне майно.