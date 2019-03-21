Російські силовики затримали кількох «свідків Єгови» після обшуків у Ялті та Алупці

Релігійна організація «Свідки Єгови» заявляє про щонайменше шість обшуків, які здійснили російські силовики у двох курортних містах окупованого Криму – Ялті та Алупці.

«Проти віруючих порушено кримінальну справу за статтею «організація діяльності екстремістської організації». Кількох людей затримано для допиту. 34-річний Артем Герасимов вивезений у республіканський центр Сімферополь. Під час обшуків у віруючих вилучали комп'ютери та інші електронні пристрої, а також Біблії», – інформує сайт релігійної організації.

Наприкінці 2018 року кілька родин «свідків Єгови» постраждали внаслідок дій російських силовиків в іншому окупованому кримському місті Джанкої. Тоді був затриманий керівник місцевої регіональної групи «свідків Єгови» «Сиваш» Сергій Філатов.

20 березня російські засоби інформації повідомили, що співробітники ФСБ Росії в анексованому Криму провели обшуки у членів ялтинської громади організації «Свідки Єгови».

20 квітня 2017 року Верховний суд Росії виніс рішення про визнання Управлінського центру «Свідків Єгови» екстремістською організацією. У грудні 2018 року президент Росії Володимир Путін назвав «повною нісенітницею» визнання «Свідків Єгови» екстремістами, але дії силовиків проти прихильників цієї релігійної течії тривають як на окупованій Росією території, так і в самій Росії. 20 березня кілька обшуків відбулося також у місті Магадан.

За даними правозахисного центру «Меморіал», в сусідній Росії з квітня минулого року 39 прихильників релігійної організації піддалися кримінальному переслідуванню. У серпні 2018 року правозахисний центр «Меморіал» визнав політв'язнями 29 прихильників релігійної організації «Свідки Єгови», обвинувачених в екстремізмі, і закликав негайно їх звільнити.