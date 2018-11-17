Крим: «свідки» під забороною

У ніч на 16 листопада російські силовики провели обшуки у членів організації «Свідки Єгови» в Джанкої. Російські ЗМІ повідомляють, що обшуки провели за 30 адресами. «Свідки Єгови» заборонені в Росії з 2017 року. Організація подала скаргу на це рішення російського Верховного Суду до Європейського суду з прав людини.

Згідно з інформацією кореспондента російської служби Радио Свобода Антона Наумлюка, факт нічних обшуків підтвердився щонайменше у п'яти випадках. Затриманий керівник місцевої регіональної групи Свідків «Сиваш» Сергій Філатов. Його, членів його сім'ї та ще кількох людей викликали повісткою на допит до Сімферополя.

Філатову нібито інкримінують ч. 1 ст. 282.2 КК Росії ‒ організацію екстремістського товариства.

У сюжеті телеканалу «Россия 1» розповідають про обшуки, що проводяться співробітниками ФСБ Росії. Російські силовики, однак, нічні обшуки поки не коментували.

Статус «свідків» у Росії

Російський телеканал називає затриманих «членами тоталітарної секти». У Росії, яка анексувала Крим, організація «Свідки Єгови» заборонена. У квітні 2017 року Верховний суд Росії визнав організацію екстремістською. З позовом до Верховного суду звернулося Міністерство юстиції Росії.

Зараз на сайті центру «Свідків Єгови» в Росії ‒ переважно огляд кримінальних справ проти послідовників організації з моменту її заборони. У зв'язку з діями російської влади «Управлінський центр Свідків Єгови» звернувся до Європейського суду з прав людини. Загальна сума компенсацій становить близько 79 мільйонів євро. Основною вимогою до Росії є повернення конфіскованої нерухомості, адже в 2017 році Верховний суд, зокрема, затвердив передачу всієї власності, що належить організації «Свідки Єгови» у Росії, на користь держави.

Генеральна прокуратура Росії вирішила перевірити діяльність Свідків Єгови на предмет екстремізму ще 2007 року ‒ незабаром після внесення змін до відповідного закону.

«Генеральна прокуратура Росії грубим чином зловжила всього одним законом ‒ «Про протидію екстремістській діяльності», в результаті чого мирні релігійні богослужіння більш ніж 175 тисяч «Свідків Єгови» у Росії виявилися криміналізованими», ‒ йдеться в звіті «Всесвітнього головного управління Свідків Єгови».

В організації спростовують будь-які звинувачення в екстремізмі та називають свою діяльність винятково мирною.

Львів'янин Сергій Афанасьєв ‒ послідовник організації та автор блогу «Свідки Єгови. Міфи та факти». Він моніторить ситуацію в громадах, зокрема в Росії. У бесіді з Крим.Реалії блогер розповідає: рішення Верховного суду Росії формально мало торкнутися тільки діяльності юридичних осіб ‒ управлінського центру та 395 місцевих релігійних організацій, що входять у його структуру. «На практиці вийшло все інакше», ‒ говорить він.

У серпні 2018 року російський правозахисний центр «Меморіал» визнав політв'язнями 29 вірян «Свідків Єгови». Рішення Верховного суду Росії щодо «Свідків Єгови» засудила, зокрема, влада США.

Хто такі «Свідки Єгови»?

Міжнародна релігійна організація «Свідки Єгови» була заснована в США в XIX столітті Чарльзом Расселом. Самі послідовники організації називають себе християнами, хоч православні, католики та протестанти заперечують їхню приналежність до християнства. Причина ‒ специфічне, за ортодоксальними мірками, тлумачення багатьох релігійних понять.

Назва «Свідки Єгови» з'явилася на початку ХХ століття. До цього всі послідовники Рассела називали себе «Рухом дослідників Біблії». Метою руху було «справжнє тлумачення Біблії», якого Рассел не знайшов для себе ні в одному з віросповідань.

У СРСР діяльність «Свідків Єгови» була заборонена.

За інформацією самих «Свідків Єгови», кількість активних послідовників організації у світі ‒ понад вісім мільйонів людей.

«Свідки» в Україні

У згаданому вище сюжеті телеканалу «Россия 1» повідомлялося, що послідовники організації, у яких були проведені обшуки в Криму, «координувалися з харківського центру «Свідків Єгови». У той же час, центр «Свідків Єгови» в Україні розташований у Львові. Його представник Іван Рігер сказав у коментарі Крим.Реалії, що ситуація з обшуками «викликає лише співчуття та смуток».

«Свідки Єгови» ведуть такий спосіб життя, який відповідає корінним інтересам суспільства та громадян навколо них

«Свідки Єгови» ведуть такий спосіб життя, який відповідає корінним інтересам суспільства та громадян навколо них», ‒ підкреслив Рігер.

Всього в Україні близько 140 тисяч активних «свідків». У Криму станом на 2017 рік було близько восьми тисяч послідовників організації, розповів Крим.Реалії блогер Сергій Афанасьєв.

За його словами, 2015 року в Криму були зареєстровані 22 місцеві релігійні організації «Свідків Єгови», які увійшли до структури «Управлінського центру Свідків Єгови в Росії». Цей центр почав здійснювати координацію діяльності «свідків» на півострові після його анексії Росією.

Ми підкоряємося владі, якщо її вимоги не суперечать морально етичним переконанням Свідків Єгови

«Ми підкоряємося владі, якщо її вимоги не суперечать морально етичним переконанням Свідків Єгови. Оскільки в Криму почало діяти російське право, перехід зборів у підпорядкування російській філії Свідків Єгови був цілком логічним кроком. Це не означало, що були розірвані зв'язки з Україною, ‒ Свідки Єгови з Криму відвідували конгреси на території України, зокрема й у Львові», ‒ розповів Сергій Афанасьєв.

За його словами, у Харкові є кілька зібрань «Свідків Єгови» та зареєстрована юридична особа, але це не центр «Свідків Єгови» в Україні. «Можливо, хтось із затриманих відвідав конгрес у Харкові цього року, можливо, у когось із затриманих у Харкові друзі, знайомі, родичі, з якими вони підтримували зв'язок, і це ФСБ роздуло як докази зв'язків із Україною», ‒ не виключає Сергій Афанасьєв.

На думку Афанасьєва, серед причин, чому «Свідки Єгови» могли виявитися в немилості у російської влади, може бути, зокрема, незговірливість послідовників організації в питанні співпраці з органами влади.

«Свідки Єгови не йдуть на негласне співробітництво з владою, не дозволяють державі втручатися у свої справи. У політичних питаннях «Свідки Єгови» займають позицію нейтралітету», ‒ говорить він.

З цієї ж причини Сергій Афанасьєв спростовує можливість співпраці затриманих у Криму послідовників із українськими спецслужбами, про що повідомляло російське телебачення.

За інформацією російського правозахисного центру «Меморіал», у Росії з початку заборони піддалися кримінальному переслідуванню лише 39 прихильників релігійної організації.