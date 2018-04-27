Росія скоротила релігійну свободу українців у Криму — доповідь США

Російські репресивні закони «значно скоротили релігійну свободу» в анексованому Криму, зокрема, Росія відмовилася зареєструвати на півострові Українську православну церкву Київського патріархату. Про це йдеться в щорічному звіті Комісії США з міжнародної релігійної свободи (USCIRF), в якому задокументовані порушення свободи релігії в 28 країнах світу за 2017 рік.

«За даними ООН, у Криму було близько 2200 релігійних як зареєстрованих, так і незареєстрованих організацій. Станом на вересень 2017 року, згадується близько 800. Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) відмовилася зареєструватися, вважаючи окупацію незаконною. Українська греко-католицька церква, мабуть, також не зареєстрована», — йдеться в повідомленні.

Також у документі зазначається, що в червні 2017 року, відповідно до рішення російського Верховного суду заборонити церкву «Свідки Єгови», всі 22 місцевих релігійних організації, що представляють 8 тисяч прихожан, були офіційно заборонені на території анексованого Росією Криму.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.