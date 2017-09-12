Росія: «Свідки Єгови» оскаржили свою заборону в останній інстанції

У Росії релігійна організація «Свідки Єгови» подала касаційну скаргу на попереднє рішення Верховного суду країни підтвердити визнання її «екстремістською» і заборону діяльності в останній можливій інстанції – президії Верховного суду.

17 липня Апеляційна колегія Верховного суду Росії відхилила апеляцію релігійної організації «Свідки Єгови» на попереднє рішення цього ж суду визнати її екстремістською. Таким чином, рішення суду про ліквідацію організації і заборону її діяльності в Росії набуло чинності. Це рішення засудили, зокрема, ЄС, США і правозахисні кола.

Після цього 17 серпня Міністерство юстиції Росії внесло релігійну організацію «Свідки Єгови» у список організацій, що заборонені і мають бути ліквідовані на території Росії. Міністерство пояснило це рішення застосуванням закону про протидію екстремістській діяльності. У Мін’юсті повідомили, що заборона поширюється на організацію «Управлінський центр «Свідків Єгови», а також на 395 регіональних відділень, які входять до її структури.

Рішення визнати «Свідків Єгови» екстремістською організацією, заборонити її діяльність і конфіскувати її майно Верховний суд Росії ухвалив 20 квітня за позовом Міністерства юстиції Росії. Після того почастішали повідомленням про тиск на послідовників цієї релігійної течії. У низці міст Росії були порушені кримінальні справи про продовження діяльності «Свідків Єгови» після судової заборони, а також про «залучення до діяльності» цієї організації.

Правозахисники вважають рішення про заборону «Свідків Єгови» в Росії таким, що порушує права людини.

Як припускають, «Свідки Єгови» можуть далі звернутися до Європейського суду з прав людини, але Росія не вважає себе зобов’язаною виконувати його рішення.

До організації, що заявляє про 170 тисяч вірян у Росії, влада країни давно ставиться з підозрою через її негативну позицію щодо військової служби, виборів чи загалом авторитету влади.

У Росії Конституція офіційно гарантує свободу релігії, але законодавство визначає чотири «традиційні релігії» народів країни – православне християнство, іслам, юдаїзм і буддизм, а інші релігійні течії нерідко зазнають дискримінації.