У США засудили рішення суду в Росії щодо заборони «Свідків Єгови»

Комісія США з міжнародної релігійної свободи засудила рішення Верховного суду Росії, який напередодні підтвердив заборону релігійної організації «Свідки Єгови».

«Організація «Свідки Єгови» не є екстремістською групою і повинна мати право практикувати свою віру відкрито, вільно і без урядових репресій», – заявив голова комісії Деніел Марк.

У комісії додали, що рішення російського суду «сумно відображає те, як уряд продовжує прирівнювати практику мирної практики релігійної свободи до екстремізму».

Раніше цього року Комісія з міжнародної релігійної свободи, незалежна, двопартійна федеральна урядова комісія США, вперше рекомендувала визнати Росію «країною особливого занепокоєння» через «систематичні, постійні й кричущі порушення свободи віросповідання».

17 липня Апеляційна колегія Верховного суду Росії відхилила апеляцію релігійної організації «Свідки Єгови» на попереднє рішення цього суду визнати її екстремістською. Таким чином, рішення суду про ліквідацію організації і заборону її діяльності в Росії набуло чинності. Таке рішення Верховний суд Росії ухвалив 20 квітня за позовом Міністерства юстиції Росії. Після того почастішали повідомленням про тиск на послідовників цієї релігійної течії.

Правозахисники вважають рішення таким, що порушує права людини.

Як припускають, тепер «Свідки Єгови» можуть звернутися до Європейського суду з прав людини, але Росія не вважає себе зобов’язаною виконувати його рішення.

До організації, яка заявляє, що має 170 тисяч прихожан у Росії, влада країни давно ставиться з підозрою через її негативну позиції щодо військової служби, виборів чи загалом авторитету влади.

У Росії Конституція офіційно гарантує свободу релігії, але законодавство визначає чотири «традиційні релігії» народів країни – православне християнство, іслам, юдаїзм і буддизм, а інші релігійні течії нерідко зазнають дискримінації.