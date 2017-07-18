У ЄС засудили заборону в Росії «Свідків Єгови»

У Європейському союзі засудили рішення Верховного суду Росії остаточно підтвердити заборону в цій країні релігійної організації «Свідки Єгови», яку визнали «екстремістською».

Як заявила верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Моґеріні, «Свідки Єгови», як і інші релігійні групи, повинні мати можливість мирно здійснювати право на свободу зібрань без зовнішнього втручання, як то гарантують Конституція Росії, її міжнародні зобов’язання і міжнародні стандарти прав людини».

Із критикою рішення заборонити діяльність «Свідків Єгови» в Росії вже виступила у США Комісія з міжнародних релігійних свобод. Там заявили, що заборона відображає той факт, що влада Росії «постійно прирівнює мирне здійснення релігійної практики з екстремізмом».

У понеділок Апеляційна колегія Верховного суду Росії відхилила апеляцію релігійної організації «Свідки Єгови» на попереднє рішення цього суду визнати її екстремістською. Таким чином, рішення суду про ліквідацію організації і заборону її діяльності в Росії набуло чинності. Таке рішення Верховний суд Росії ухвалив 20 квітня за позовом Міністерства юстиції Росії. Після того почастішали повідомленням про тиск на послідовників цієї релігійної течії.

Правозахисники вважають рішення таким, що порушує права людини.

Як припускають, тепер «Свідки Єгови» можуть звернутися до Європейського суду з прав людини, але Росія не вважає себе зобов’язаною виконувати його рішення.

До організації, яка заявляє, що має 170 тисяч прихожан у Росії, влада країни давно ставиться з підозрою через її негативну позицію щодо військової служби, виборів чи загалом авторитету влади.

У Росії Конституція офіційно гарантує свободу релігії, але законодавство визначає чотири «традиційні релігії» народів країни – православне християнство, іслам, юдаїзм і буддизм, – а інші релігійні течії нерідко зазнають дискримінації.