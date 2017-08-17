У Росії Мін’юст вніс «Свідків Єгови» в список заборонених організацій

Міністерство юстиції Росії внесло релігійну організацію «Свідки Єгови» в список організацій, заборонених і які підлягають ліквідації на території Росії. В офіційному повідомленні відомства це рішення пояснюється застосуванням закону про протидію екстремістській діяльності.

У Мін’юсті зазначили, що заборона поширюється на організацію «Управлінський центр Свідків Єгови», а також на 395 регіональних відділень, які входять до її структури.

17 липня Верховний суд Росії ухвалив постанову про визнання «Свідків Єгови» екстремістською організацією і заборону її діяльності на території країни. Рішення суду вступило в силу. За даними організації, в Росії у «Свідків Єгови» було близько 170 тисяч послідовників.

У низці міст Росії вже порушені кримінальні справи про продовження діяльності «Свідків Єгови» після судової заборони, а також про «залучення до діяльності» цієї організації.