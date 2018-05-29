Страсбурзький суд прийняв скаргу російських «Свідків Єгови»

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв до розгляду скаргу організації «Свідки Єгови», яку влада Росії визнала екстремістською. До суду було подано позови 395 російських громад, мовиться на сайті ЄСПЛ.

Заявники наполягають на визнанні дискримінаційним рішення Верховного суду Росії про заборону організації. У квітні 2017 року російська влада постановила ліквідувати всі представництва «Свідків Єгови».

У зв’язку зі скаргою ЄСПЛ направив Росії питання про те, чи не порушило рішення про заборону діяльності «Свідків Єгови» статті Європейської конвенції про право на свободу думки, совісті і релігії, а також право на свободу мирних зібрань і заборону на дискримінацію. Страсбурзький суд також поцікавився, чи не було порушено право на справедливий судовий розгляд.

Після офіційної заборони роботи релігійної організації в Росії вже було порушено кілька кримінальних справ, однак в останні два місяці репресії щодо членів громад «Свідків Єгови» стали масовими. З початку квітня їх регулярно обшукують і заарештовують.

Рішення російської влади про заборону організації було розкритиковане США, Євросоюзом і міжнародними правозахисними організаціями.