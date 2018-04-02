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02 Квітень 2018, Київ 12:17
Новини | Міжнародні

«Свідку Єгови» з Данії загрожує в Росії до 10 років за ґратами

У російському місті Орел 3 квітня розпочнеться судовий процес над 46-річним громадянином Данії, прибічником релігійної організації «Свідки Єгови» Деннісом Крістенсеном, який уже понад 10 місяців утримується від вартою. Якщо звинувачення Крістенсена полягатимуть в «організації діяльності релігійної організації, яка була оголошена екстремістською», обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі.

«Російська влада прагне покарати «свідків Єгови» за здійснення ними права на практику своєї релігії», – заявила 2 квітня заступник директора міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch у Європі та Центральній Азії Рейчел Денбер. Правозахисники закликають російську владу зняти звинувачення з Крістенсена і покласти край «безжалісним переслідуванням» релігійної групи.

Денніс Крістенсен був затриманий 25 травня 2017 року під час поліцейського рейду на богослужіння єговістів в Орлі.

«Свідків Єгови» влада Росії вже давно розглядає з підозрою через їхні позиції щодо військової служби, голосування та державну владу в цілому.

Свобода віросповідання формально гарантована в Росії, але законодавство розглядає християнство в його православній версії, іслам, юдаїзм та буддизм як чотири традиційні релігії країни, а менші конфесії часто стикаються з дискримінацією.

У квітні 2017 року Верховний суд Росії назвав «Свідків Єгови» екстремістською організацією. Відтоді з’являється все більша кількість повідомлень про адептів цієї релігійної організації, яких влада переслідує.

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