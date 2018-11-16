ФСБ у кримському Джанкої проводить обшуки у «Свідків Єгови», є затримані

У анексованому Джанкої співробітники ФСБ Росії проводять обшуки і затримання за кількома адресами підозрюваних в участі релігійної організації «Свідки Єгови». Ця організація заборонена в Росії і фактично – в анексованому нею Криму.

Як повідомляє кореспондент російської служби Радіо Свобода, затримали керівника місцевої регіональної групи «Свідків» – «Сиваш» – Сергій Філатов. Група була зареєстрована в 2015 році і ліквідована 2017-го після заборони «Свідків Єгови» в Росії.

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Російські ЗМІ стверджують, що проти Філатова відкрили кримінальну справу. Силовики підозрюють місцевих «Свідків Єгови» у тому, що «всі ці люди, можливо, якось були пов’язані з українськими спецслужбами, принаймні координувалися вони з харківського центру «Свідків Єгови».

При цьому український адміністративний центр релігійної організації знаходиться у Львівській області.

Російські силові структури поки не коментують інформацію про обшуки в Джанкої.

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20 квітня 2017 року Верховний суд Росії визнав Управлінський центр «Свідків Єгови» екстремістською організацією.

За даними правозахисного центру «Меморіал», у сосідній Росії з квітня минулого року 39 прибічників релігійної організації зазнали кримінального переслідування. В серпні 2018 року «Меморіал» визнав політв’язнями 29 прихильників «Свідків Єгови», яких звинувачують у тероризмі, і закликав негайно їх звільнити.