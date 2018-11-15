ФСБ відпустила всіх затриманих на «Чонгарі» кримських татар – Смедляєв

На адмінкордоні між Кримом і материковою частиною України російські силовики відпустили всіх затриманих кримських татар, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.

«Всіх відпустили. Їм ставили стандартні запитання: «Хто? Куди? Навіщо?». Це чергова акція залякування», – сказав Смедляєв.

15 листопада російські силовики затримали на пункті пропуску «Чонгар» кримськотатарських активістів Ленору Дюльбер, Нарімана Джеляла, Мустафу Асаба та делегата Курултаю Леммара Юнусова.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!