Росія затримала на «Чонгарі» ще двох кримських татар – Смедляєв

На адмінкордоні між Кримом і материковою частиною України російські силовики затримали ще двох кримських татар – Леммара Юнусова і Мустафу Асаба, повідомив голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв у коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Це традиційна акція залякування. Щоб люди взагалі не виїжджали за межі Росії. Це передбачувані речі, ми прогнозували, що так буде на кордоні. Леммар Юнусов – делегат Курултаю. Мустафа Асаба – це активіст, колишній делегат Курултаю», – сказав Семедляєв.

Раніше він повідомляв про затримання кримськотатарських активістів Ленору Дюльбер та Нарімана Джеляла російськими силовиками. Згодом силовики відпустили Дюльбер.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

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