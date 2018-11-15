Російські силовики відпустили Ленору Дюльбер – Смедляєв

Співробітники російської Федеральної служби безпеки пропустили кримськотатарську активістку Ленору Дюльбер, вказав голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.

«З Ленорою Дюльбер усе гаразд, їде додому», – вказав Смедляєв у Facebook.

Раніше він повідомляв про затримання Дюльбер російськими силовиками.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

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