«Співчуття і смуток»: український осередок «Свідків Єгови» прокоментував обшуки в Криму

Український «Центр Свідків Єгови» засмучений обшуками і затриманнями одновірців в анексованому Росією Криму, сказав у коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії представник організації Іван Рігер.

«Ми також дізналися з новин (про обшуки в Джанкої – ред.). Жодних додаткових деталей, окрім вказаних у новинах, ми не можемо надати, враховуючи безпеку вірян, які там живуть и житимуть. Ми засмучені, що наші одновірці, які є мирними й слухняними, відчувають таке несправедливе ставлення. Єдине, що можу сказати, що один вірянин був репресований радянською владою, в 1990-ті роки його реабілітували, а за ті ж погляди зазнає переслідувань вже в наш час», – сказав Рігер.

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Він стверджує, що «Свідки Єгови» нікому не завдають шкоди.

«Ця ситуація у нас викликає лише співчуття і смуток. Ми говоримо про людей, які не шкодять іншим. Вже Європейський суд зазначав, що це відома християнська релігія, яка сповідує погляди пацифізму. Ми можемо твердо сказати, що «Свідки Єгови» ведуть такий спосіб життя, який відповідає корінним інтересам суспільства і громадян навколо них», – додав Рігер.

16 листопала в анексованому Джанкої співробітники ФСБ Росії провели обшуки і затримання на кількома десятками адрес підозрюваних в участі в релігійній організації «Свідки Єгови». Ця організація офіційно заборонена в Росії, яка фактично контролює анексований півострів. За даними кореспондента Радіо Свобода, один із затриманих – керівник місцевої регіональної групи «Свідків Єгови», «Сиваш», Сергій Філатов.

«Сиваш» була зареєстрована в 2015 році і ліквідована 2017-го після заборони «Свідків Єгови» в Росії.