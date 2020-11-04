У Росії й анексованому Криму кількість обвинувачених в екстремізмі «Свідків Єгови» зросла до 400

За останні три з половиною роки в Росії та анексованому нею Криму кількість обвинувачених в екстремізмі «Свідків Єгови» збільшилася до 400 осіб. Про це повідомили у Європейській асоціації «Свідків Єгови».

Згідно з даними асоціації, на кінець жовтня 2020 року 10 віруючих перебувають у колонії, 38 – у СІЗО, 26 – під домашнім арештом, 24 – під забороною певних дій, близько 200 – під підпискою про невиїзд, у 1 166 сім’ях пройшли обшуки.

«12 віруючих були засуджені до тюремного ув'язнення, 9 – до сплати великих грошових штрафів. Всього ухвалені рішення у 27 кримінальних справах, 148 залишаються на стадії слідства і продовжують розглядатися. Як правило, слідство триває роками. В очікуванні розгляду їх справ більше половини з 400 обвинувачених від декількох днів до 3 років перебували в СІЗО або інших ізоляторах. Більше одного року в СІЗО провели 15 віруючих. 66-річний Юрій Савельєв перебуває в ув’язненні вже близько двох років. Довше всіх за гратами залишається Денніс Крістенсен – вже майже 3,5 роки », – мовиться у повідомленні.

«Свідки Єгови» також нагадали, що цього року було винесено вироки їхнім послідовникам і в окупованому Криму. Зокрема, мова йде про Сергія Філатова з Джанкоя і Артема Герасимова з Ялти.

«З волі влади переважна більшість в’язнів совісті виявляються в складному фінансовому становищі: 310 людей потрапили до списку екстремістів і терористів Росфінмоніторингу. На практиці це означає позбавлення роботи, бізнесу, пенсії, банківських рахунків і навіть можливості купити сім-карту або оформити страховку», – наголошується в повідомленні.

Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова, коментуючи вироки проти «Свідків Єгови», заявила в червні 2019 року, що такі події «змушують задуматися про наявність колізії між конституційним правом сповідувати свою релігію індивідуально або спільно з іншими і ознаками екстремістської діяльності, зазначеними в статті 282.2 КК Росії».

Підконтрольний Росії Джанкойський районний суду 5 березня засудив кримчанина, члена «Свідків Єгови» Сергія Філатова до шести років колонії загального режиму, визнавши винним в «організації діяльності екстремістської організації» (частина 1 статті 282.2 Кримінального кодексу Росії).

5 березня підконтрольний Росії Ялтинський міський суд засудив ще одного учасника «Свідків Єгови» Артема Герасимова до штрафу в розмірі 400 тисяч рублів.

Цього року також проходили обшуки в будинках «Свідків Єгови» в Керчі. А в Гагарінському суді Севастополя почали розглядати справи щодо Віктора Сташевського, якого російська влада звинувачує в діяльності осередку даної релігійної організації.

Делегація США в ОБСЄ засудила переслідування мусульман і «Свідків Єгови» в окупованому Росією Криму.