Amnesty International назвала в’язнем сумління засудженого «свідка Єгови» з Ялти

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International засуджує відмову у виправданні та заміну раніше призначеного покарання у вигляді штрафу на позбавлення волі терміном на шість років «свідку Єгови» з Ялти Артему Герасимову в анексованому Криму і називає його в’язнем сумляння. Про це повідомило українське відділення міжнародної правозахисної організації.

«Артем Герасимов і всі інші «Свідки Єгови», позбавлені волі виключно за мирне здійснення свого права на свободу релігії і переконань, є в’язнями сумління. Вони повинні бути негайно і беззастережно звільнені, їхні вироки скасовані, а всі звинувачення проти них – зняті», – йдеться в повідомленні.

Дослідниця Amnesty International у Росії Наталія Прилуцька наголосила, що «Свідки Єгови» переслідуються російською владою за релігійною ознакою «як раніше в Радянському Союзі або нацистській Німеччині».

«Порушуючи режим гласності, Герасимова судили за зачиненими дверима, нібито через побоювання за безпеку свідків. Незрозуміло, правда, свідків чого, – ніби він потай зробив щось злочинне. Навіть в апеляції процес не був гласним – під приводом боротьби з коронавірусною інфекцією в залу засідання не допустили нікого, крім сторін, які беруть участь. Це обурливе порушення прав на свободу віросповідання, свободу асоціацій і на справедливий судовий розгляд», – додала вона.

Раніше правозахисники повідомляли, що підконтрольний Росії Верховний суд Криму задовольнив апеляційну скаргу російської прокуратури щодо члена організації «Свідки Єгови» з Ялти Артема Герасимова, ухваливши рішення про позбавлення його волі терміном на шість років.

Чоловіка взяли під варту в залі суду. При цьому слухачів, які хотіли підтримати підсудного, до будівлі суду не пропустили.

Кримінальне переслідування Артема Герасимова почалося 20 березня 2019 року. Він проводив богослужіння, що слідство трактує як «організацію діяльності екстремістської організації».

5 березня підконтрольний Росії Ялтинський міський суд засудив учасника «Свідків Єгови» Артема Герасимова до штрафу в розмірі 400 тисяч рублів.

Делегація США в ОБСЄ засудила переслідування мусульман і «Свідків Єгови» в Криму.