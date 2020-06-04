В окупованому Криму засудили до 6 років колонії «свідка Єгови» з Ялти

Піднотрольний Росії Верховний суд окупованого Криму засудив до шести років колонії члена релігійної організації «Свідки Єгови» з Ялти Артема Герасимова, повідомляє «Кримська правозахисна група».

Суд задовольнив апеляцію прокуратури на рішення Ялтинського міського суду, який у березні 2020 року оштрафував Герасимова на 400 тисяч рублів.

Його визнали винним у справі про організацію діяльності екстремістської організації (частина 1 статті 282.2 Кримінально кодексу Росії).

Прокуратура просила для Герасимова шість з половиною років колонії. Про справу проти Герасимова в 2019 році повідомила ФСБ. За версією спецслужби, Герасимов проводив збори і пропагував ідеї «релігійної секти, а також залучав до її лав нових адептів».

Верховний суд Росії у 2017 році визнав «Свідків Єгови» екстремістською організацією і заборонив її діяльність в Росії. Президент Росії Володимир Путін називав переслідування членів організації «нісенітницею», проте її адепти, як і раніше, отримують реальні терміни або щонайменше значні штрафи.