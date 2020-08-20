У Росії затримали для допитів 15 свідків Єгови

У російському Ханти-Мансійському автономному окрузі співробітники правоохоронних органів провели обшуки у прибічників релігійної організації «Свідки Єгови». 15 із них були затримані для допиту, повідомив сайт «Свідки Єгови в Росії».

У повідомленні наголошується, що 19 серпня обшуки відбулися щонайменше у восьми будинках у двох населених пунктах.

За даними сайту, в Ханти-Мансійському автономному окрузі кримінальні справи порушені проти 23 адептів релігійної організації, п’ятеро з них були під арештом, кілька затриманих скаржилися на тортури, а одного запроторювали до психіатричної клініки.

У 2017 році Верховний суд Росії визнав релігійну організацію «Свідки Єгови» екстремістською і заборонив її діяльність в країні. Правозахисний центр «Меморіал» зазначив, що в рішенні суду «не було наведено жодного факту порушення віруючими громадського порядку, прояви агресії або насильства з їхнього боку, а також свідчень, що їхня діяльність загрожувала безпеці Російської Федерації».

З часу заборони в Росії сотні свідків Єгови зазнали кримінального переслідування, десятки були засуджені до реальних термінів ув’язнення за звинуваченням в організації екстремістської діяльності.